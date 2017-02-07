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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" запустило новую услугу "ТП+"

АО ОЭК запустило новую услугу ТП+

13 февраля 2017, 14:45
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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АО «Объединенная энергетическая компания» запускает новую услугу для абонентов - «ТП+». В рамках данного проекта АО «ОЭК» предлагает провести работы по организации учета электрической энергии на объекте клиента, выполнение которых является обязанностью заявителя.

В рамках услуги «ТП+» абоненты могут в разы сэкономить время, так как компания берет на себя работу по установке шкафа учета, включая прибор учета и коммутационные автоматы, прокладке линии до энергопринимающего устройства потребителя и монтажу защитного заземления. Воспользовавшись услугой, клиенты получают квалифицированных исполнителей и гарантию на выполнение работ.

Для получения услуги «ТП+» потребителю необходимо обратиться  по телефону в центр обслуживания клиентов, где специалисты компании предоставят подробную консультацию по порядку выполнения работ и помогут оформить соответствующую заявку.

АО «ОЭК» продолжает совершенствовать процедуру технологического присоединения. Так, компания сокращает количество организаций, с которыми заявителю необходимо взаимодействовать при подключении к электрическим сетям.  В числе ближайших планов АО «ОЭК» - введение электронной цифровой подписи и сокращение количества визитов в сетевую организацию до двух.

АО «ОЭК» является высококвалифицированным поставщиком услуг, предлагающим выгодные и прозрачные условия сотрудничества и обеспечивающим высококачественное и бесперебойное электроснабжение потребителей города Москвы.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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