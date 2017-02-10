CABEX
13 февраля 2017, 09:46
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Словения Борутом Пахором.
Лидеры стран обсудили перспективы развития российско-словенских отношений, в частности дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Главы государств также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам.
По итогам встречи в присутствии президентов был подписан ряд российско-словенских документов о сотрудничестве в различных отраслях.