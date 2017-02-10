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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Словения Борутом Пахором

Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Словения Борутом Пахором

13 февраля 2017, 09:46
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Республики Словения Борутом Пахором.

Лидеры стран обсудили перспективы развития российско-словенских отношений, в частности дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. Главы государств также обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам.

По итогам встречи в присутствии президентов был подписан ряд российско-словенских документов о сотрудничестве в различных отраслях.

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