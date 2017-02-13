Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 февраля 2017, 15:09
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА
Еврокомиссия улучшила свой прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 0,8% вместо ожидаемого ранее роста в 0,6%, говорится в зимнем прогнозе ЕК.
Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2018 году по сравнению с осенним прогнозом — до 1,1% с 0,8%.
"Улучшению прогноза по российской экономике за последние месяцы в основном способствовала стабилизация нефтяных цен и курса рубля. Ожидается, что экономика перейдет к росту в 2017 и 2018 году, хоть и умеренными темпами", — передает РИА Новости.
ЕК также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2017 году составит 5,7%, в 2018 году — 5,6%. Ожидается, что инфляция составит 5,2% в 2017 году и 4,4% в 2018 году.