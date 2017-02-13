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Отраслевые новости: Россия

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году

Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году

13 февраля 2017, 15:09
Рубрика: Россия
Метки: ЭКОНОМИКА

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Еврокомиссия улучшила свой прогноз по росту ВВП России в 2017 году до 0,8% вместо ожидаемого ранее роста в 0,6%, говорится в зимнем прогнозе ЕК.

Улучшен также и прогноз по росту российской экономики в 2018 году по сравнению с осенним прогнозом — до 1,1% с 0,8%.

"Улучшению прогноза по российской экономике за последние месяцы в основном способствовала стабилизация нефтяных цен и курса рубля. Ожидается, что экономика перейдет к росту в 2017 и 2018 году, хоть и умеренными темпами", — передает РИА Новости.

ЕК также прогнозирует, что уровень безработицы в России в 2017 году составит 5,7%, в 2018 году — 5,6%. Ожидается, что инфляция составит 5,2% в 2017 году и 4,4% в 2018 году.

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