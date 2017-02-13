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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго вложит 500 миллионов рублей в реконструкцию крупнейшей подстанции Анапы

Кубаньэнерго вложит 500 миллионов рублей в реконструкцию крупнейшей подстанции Анапы

13 февраля 2017, 16:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей города-курорта Анапа и его пригородов филиал ПАО «Кубаньэнерго»       Юго-Западные электрические сети (входит в «Россети») в 2017 году реконструирует подстанцию 35 кВ «Пионерская» с переводом на класс напряжения 110 кВ.

Высоковольтная подстанция обеспечивает электроснабжение более восьми  тысяч человек и 16 социальных объектов, а также ряд туристических объектов города и курортного поселка Витязево.

– На подстанциях будет установлено надежное и современное оборудование, которое отличается компактностью и повышенной безопасностью, – говорит директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха. – А увеличение мощности подстанции «Пионерская» повысит надежность энергоснабжения, а доступность энергетической инфраструктуры обеспечит развитие курортных зон.

Реконструкция подстанции будет проводиться в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго на 2017 год. Общая стоимость реконструкции объекта составит около 500 млн руб.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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