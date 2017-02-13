МРСК Северо-Запада применяет опыт олимпийского Сочи в Воркуте и Инте

Вопрос надежного энергоснабжения Воркуты и Инты обсуждался в начале осени генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным на встрече с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым. Поводом для принятия дополнительных мер стала информация о повышенной аварийности на Воркутинской ТЭЦ-2, необходимости ремонта линии электропередачи 220 кВ Инта – Воркута и, как следствие, возможных сбоях в электроснабжении потребителей.



Тогда, по итогам встречи глава республики рассказал региональным СМИ: «Мы с «Россетями» приняли решение, организовали поставку в Воркуту дизель–генераторов, работающих в наших всепогодных условиях для организации бесперебойного энергоснабжения Воркуты и Инты. Это исключительно помощь Россетей в рамках соглашения о сотрудничестве с республикой». Аналогичная схема использовалась при строительстве олимпийских объектов в Сочи, - отметил Гапликов, в прошлом президент госкорпорации «Олимпстрой». - «У нас были базовые генераторы и двойной резерв», - подчеркнул он.



К началу ноября «Комиэнерго» перебазировало в Воркуту и Инту имеющиеся на балансе три автоматизированные электростанции типа ПАЭС – 2500 и семь РИСЭ. На случай перерывов централизованного электроснабжения резервные источники генерации должны были обеспечить электроэнергией социально значимые объекты общей мощностью 8730 кВт.



- В случае выхода из работы генерирующего оборудования Воркутинской ТЭЦ-2, используя мощные автоматизированные электростанции, мы сможем оперативно подать электроэнергию ответственным потребителям. Разработаны и утверждены программы перевода на резервное питание, в перечне - объекты жизнеобеспечения городов, детские сады, школы, медицинские учреждения. Кроме того, резервные мощности позволят запустить Воркутинскую ТЭЦ -1 и Интинскую ТЭЦ, которые сегодня обеспечивает теплом жителей северных городов», - рассказал руководитель Комиэнерго Валерий Драйдт.



Кроме того, на объекты Комиэнерго в северных городах высадился десант энергетиков из других филиалов МРСК Северо-Запада. Все это время энергетики Архангельской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия, сменяя друг друга, осуществляли регулярные обходы и осмотры оборудования для выявления и оперативного устранения дефектов. Всего в рамках межрегионального сотрудничества в северных городах несли вахту более 60 человек. Подобный опыт опять же был применен во время Олимпийских игр в Сочи. Тогда в столицу игр со всей страны были привлечены энергетики для организации круглосуточной работы на энергообъектах.



- Основная часть дефектов была выявлена еще при первых совместных обходах и устранена воркутинскими энергетиками в кратчайшие сроки. Работа была проделана не зря – морозы и метели показали, что воркутинские сети к зиме готовы – с начала зимы в сетях 35-110 кВ ни одного отключения, – рассказывает главный инженер Воркутинских электрических сетей «Комиэнерго» Андрей Балашов.



Руководитель администрации МО «Воркута» Игорь Гурьев уверен, что МРСК Северо-Запада приложило максимум усилий для того, чтобы технические и мобилизационные мероприятия, направленные на усиление энергобезопасности при прохождении длительного осенне-зимнего периода в Воркуте, дали долгосрочный положительный эффект.