Минэнерго Украины готовится объявить режим ЧП в энергетике

Минэнерго Украины подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Об этом заявил глава ведомства Игорь Насалик на заседании антикризисного энергетического штаба.



Министр добавил, что на сегодняшний день на складах украинских энергостанций находятся 927 тысяч тонн антрацита при максимальном потреблении в сутки до 40 тысяч тонн. По его словам, имеющихся запасов хватит на период от 14 до 45 суток. Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели, отметил Насалик.



Как сообщил глава оператора энергосетей страны — компании "Укрэнерго" — Всеволод Ковальчук, в случае введения чрезвычайного положения будут применены веерные отключения электроэнергии по стране. По его словам, графики возможных веерных отключений уже составлены.



"Графики аварийных отключений являются стандартным документом, они разрабатываются на каждый год, они уже есть и утверждены, и мы готовы их применять совместно с распределительными сетями", — уточнил Ковальчук журналистам после заседания энергетического штаба.



"Это коснется абсолютно всей территории Украины, кроме отдельных "энергоостровов", которые работают без связи с основной энергосетью страны. В частности, это остров Луганской ТЭC и остров Бурштынской ТЭС (Ивано-Франковская область — ред.)", — добавил он.



В конце декабря 2016 года бойцы украинских добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. В воскресенье премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство должно объединиться для решения этой проблемы, так как блокирование поставок угля из Донбасса приведет к остановке промышленности и веерным отключениям по всей стране.



Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла доступ к большинству угледобывающих шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, находящиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Киев вынужден импортировать уголь из ЮАР, США и России.



Источник: РИА Новости.

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