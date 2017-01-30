На Сахалинской ГРЭС-2 приступили к монтажу КРУЭ-220 кВ

CABEX
13 февраля 2017, 09:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА
АО «Сахалинская ГРЭС-2» (заказчик-застройщик одноименного объекта, дочернее общество ПАО «РусГидро») приступило к монтажу комплексного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ 220 кВ). Устройство предназначено для выдачи электроэнергии строящейся станции в энергосистему островного региона.
Монтаж оборудования КРУЭ ведется в стерильных условиях и под контролем шеф-инженеров компании – производителя, концерна Hyundai Heavy Industries. В настоящее время осуществляется прокладка высоковольтных кабелей, монтаж релейных шкафов и шкафов управления. Всего предстоит смонтировать 18 ячеек КРУЭ, в которых установлены выключатели, трансформаторы напряжения, разъединители, трансформаторы тока и система сборных шин. Окончание монтажа оборудования запланировано на 2 квартал 2017 года.
К преимуществам КРУЭ, по сравнению с традиционными открытыми распределительными устройствами, относится значительно большая компактность, высокая надежность и удобство для обслуживания (оборудование КРУЭ размещается в закрытом помещении), взрыво- и пожаробезопасность, а также стойкость к воздействию внешней среды, в том числе в сейсмически активных районах.
КРУЭ-220 входит в состав электротехнического оборудования станции и будет задействовано в схеме выдачи электрической мощности энергоблоков Сахалинской ГРЭС-2.
В настоящее время в главном корпусе строящейся электростанции полным ходом идет монтаж двух паровых котлов производительностью 230 тонн пара в час каждый и двух 60-мегаваттных турбоагрегатов. Помимо монтажа оборудования в главном корпусе на объекте возводятся градирня, объекты топливоподачи, насосная станция жидкого топлива, пусковая котельная. На строительстве Сахалинской ГРЭС-2 задействовано около 1300 человек и порядка 100 единиц техники.