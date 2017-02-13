О техническом настоящем группы «Т ПЛЮС» в минувшую пятницу говорили в Удмуртии. В Ижевске прошла сессия для технических руководителей филиалов, станций, компании «ЭнергоремонТ Плюс», РЦИТ в г. Нижний Новгороде.



На сессию в Ижевск - руководители станций обсудили техническое настоящее и будущее группы «Т Плюс»



О техническом настоящем группы «Т ПЛЮС» в минувшую пятницу говорили в Удмуртии. В Ижевске прошла сессия для технических руководителей филиалов, станций, компании «ЭнергоремонТ Плюс», РЦИТ в г. Нижний Новгороде.



Подобные встречи всегда масштабны и по составу участников, и по заявленным темам. В повестке - вопросы взаимодействия по проблемам эксплуатации и ремонтов оборудования теплоэлектроцентралей, перспективы развития.



Тон нынешней встрече задал исполнительный директор ПАО «Т Плюс» Роман Нижанковский, в своем приветственном слове он обозначил основные задачи, которые в настоящее время стоят перед компанией.



Первое стратегическое направление связано с 5-летним бизнес-планом развития филиалов. На многих территориях документ уже утвержден. По словам Романа Нижанковского, стоит задача превратить бизнес-план из инвестиционных гипотез в конкретный набор мероприятий, нацеленных на развитие компании. Вторая задача связана с надежностью эксплуатации производственных активов, развитием персонала, повышением его квалификации.



Кроме того руководители получили полное представление о технико-экономических показателях работы группы «Т Плюс» за 2016 год. Много говорили про повышение эффективности работы ТЭЦ, о том, сколько стоит один день простоя оборудования, особенностях взаимодействия с подрядчиками и затронули тему внедрения новой технико-экономической политики.



Главные инженеры филиалов в формате открытого диалога смогли задать свои вопросы директору по экономике и тепловым узлам «Т Плюс» Александру Вилесову, руководителю департамента генерации компании Александру Шудегову, руководителю направления моделирования Константину Фролагину, эксперту по развитию руководителей ТЭС Вячеславу Страхову. Он управлял Ижевской ТЭЦ-2 на протяжении многих лет, а сейчас применяет свой опыт в роли наставника.



Вячеслав Страхов: «На таких встречах поднимается много общих вопросов, связанных с эффективностью, экономичностью и надежностью оборудования каждой из наших станций. Но этот формат еще интересен в плане передачи опыта и обмена знаниями. Из всех присутствующих пятеро главных инженеров - это молодые руководители, которые пришли, как говорится, «с нуля». И здесь как раз есть возможность рассказать, как мы работаем, какие требования предъявляются к должности руководителя станции».



Сессия технических руководителей завершилась на Ижевской ТЭЦ-1. Экскурсия по современному в Удмуртии генерирующему источнику электроэнергии ПГУ 230 МВт поставила яркую точку в корпоративной встрече коллег.