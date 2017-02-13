 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

На сессию в Ижевск - руководители станций обсудили техническое настоящее и будущее группы "Т Плюс"

На сессию в Ижевск - руководители станций обсудили техническое настоящее и будущее группы Т Плюс

13 февраля 2017, 14:18
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

Обсудить на форуме

254 просмотра

О техническом настоящем группы «Т ПЛЮС» в минувшую пятницу говорили в Удмуртии. В Ижевске прошла сессия для технических руководителей филиалов, станций, компании «ЭнергоремонТ Плюс», РЦИТ в г. Нижний Новгороде.

На сессию в Ижевск -   руководители станций обсудили техническое настоящее  и будущее  группы «Т Плюс»

О техническом настоящем группы «Т ПЛЮС» в минувшую пятницу говорили в Удмуртии. В  Ижевске прошла сессия для технических руководителей филиалов, станций, компании «ЭнергоремонТ Плюс», РЦИТ в г. Нижний Новгороде.

Подобные встречи всегда масштабны и по составу участников, и по заявленным темам. В повестке - вопросы взаимодействия по проблемам эксплуатации и ремонтов оборудования теплоэлектроцентралей, перспективы развития.

Тон нынешней встрече задал исполнительный директор ПАО «Т Плюс» Роман Нижанковский, в своем приветственном слове он обозначил основные задачи, которые в настоящее время стоят перед компанией.

Первое стратегическое направление связано с  5-летним бизнес-планом развития филиалов. На  многих  территориях документ уже утвержден. По словам Романа Нижанковского,  стоит задача  превратить бизнес-план из инвестиционных гипотез в конкретный набор мероприятий, нацеленных  на развитие компании. Вторая задача связана с надежностью эксплуатации производственных активов,  развитием  персонала, повышением его квалификации.

Кроме того руководители получили полное представление о технико-экономических показателях работы  группы «Т Плюс» за 2016 год. Много говорили про повышение эффективности работы ТЭЦ, о том, сколько стоит один день простоя оборудования, особенностях взаимодействия с подрядчиками  и  затронули тему  внедрения новой  технико-экономической политики.

Главные инженеры филиалов в формате открытого диалога смогли задать свои вопросы  директору по экономике и тепловым узлам «Т Плюс» Александру Вилесову, руководителю департамента генерации компании Александру Шудегову, руководителю направления моделирования Константину Фролагину, эксперту по развитию руководителей ТЭС Вячеславу Страхову. Он управлял Ижевской ТЭЦ-2 на протяжении многих лет, а сейчас применяет свой опыт в роли наставника.

Вячеслав Страхов: «На таких встречах поднимается много общих вопросов, связанных с  эффективностью, экономичностью  и надежностью оборудования каждой из наших станций. Но этот формат  еще интересен  в  плане передачи опыта и обмена знаниями. Из  всех присутствующих пятеро главных инженеров - это молодые руководители, которые пришли, как говорится, «с нуля».    И здесь как раз есть возможность рассказать, как мы работаем, какие требования предъявляются к должности руководителя станции».

 Сессия технических руководителей завершилась  на Ижевской  ТЭЦ-1.  Экскурсия по современному в Удмуртии генерирующему источнику электроэнергии ПГУ 230 МВт поставила  яркую точку в корпоративной встрече коллег.

Компания: ПАО "Т Плюс"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!