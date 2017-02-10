"Нижновэнерго" усиливает диспетчеризацию энергообъектов к Чемпионату мира 2018 г.

Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приступил к внедрению «Системы коллективного отображения» в программный комплекс Центра управления сетями (ЦУС). Реализация проекта позволит повысить контроль над работой энергооборудования, обеспечивающего электроснабжение объектов к будущему мундиалю, и значительно сократить время реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций.



Запуску «Системы коллективного отображения» будет предшествовать выполнение комплекса мероприятий, рассчитанных на 2017-2018 гг. и включающих в себя создание ситуационно - аналитического центра по контролю электроснабжения строящихся к Чемпионату мира 2018 объектов и инфраструктуры. К настоящему моменту специалисты «Нижновэнерго» уже собрали и смонтировали ряд элементов будущей системы, выполнены отрисовка схемы Сормовского РЭС, детализация и привязка телеметрии. В дальнейшем, энергетики произведут отрисовку схем нагорной и заречной частей Нижнего Новгорода. После внедрения «Система коллективного отображения» позволит в оперативном режиме отслеживать состояние энергообъектов, обеспечивающих питание объектов мундиаля, и тем самым повысить надежность работы электросетевого комплекса Нижегородской области.



Основные работы, проводимые «Нижновэнерго» в рамках подготовки инфраструктуры столицы Приволжского федерального округа к будущему мундиалю, будут завершены до конца текущего года. В течение 2017 года специалисты энергокомпании отремонтируют четыре подстанции (ПС) 110 кВ: «Канавинскую», «Спутник», «Ковалиху», «Мызу». Кроме того, в рамках реализации производственной программы энергетиками будет осуществлен ремонт 118 трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП). В частности, будут отремонтированы фасады энергообъектов, заменены выключатели 6 – 10 кВ и 10,4 км кабельных линий электропередачи 6 кВ (КЛ). Для ускорения поиска мест замыканий на землю в сети 6 - 10кВ и времени ликвидации технологических нарушений на шести ПС и в 19 РП будут установлены современные устройства сигнализации.



Напомним, важнейшими этапами подготовки энергетической инфраструктуры Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу в 2014-2016гг. стали: строительство подстанции закрытого типа 110/10 кВ «Стрелка», запущенной в 2014 г., нового распределительного пункта (РТП) 10 кВ «Стадион», введенного в эксплуатацию в 2016 г., а также реконструкция 110/6 кВ ПС «Мещерская». Данные объекты обеспечат электроснабжение строящегося стадиона «Нижний Новгород», станции метро «Стрелка», а также других объектов, которые планируется возвести в Нижнем Новгороде к 2018 г.