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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Олег Бударгин: "Трудовой коллектив в лице профсоюзов и администрация МРСК Северного Кавказа объединились в борьбе с потерями"

Олег Бударгин: Трудовой коллектив в лице профсоюзов и администрация МРСК Северного Кавказа объединились в борьбе с потерями

13 февраля 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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 В рамках реализации социальной политики компании глава «Россетей» Олег Бударгин провел в Пятигорске рабочее совещание с представителями профсоюзных организаций филиалов дочерней структуры – МРСК Северного Кавказа.

Олег Бударгин заслушал доклады коллег о текущей обстановке и настроениях в трудовых коллективах, внимательно изучил сообщения о том, что на текущий момент беспокоит энергетиков, ответил на поставленные вопросы.

Глава «Россетей» подчеркнул, что компания стремится следовать строгим критериям современного, социально-ориентированного бизнеса и выстраивать долгосрочные конструктивные отношения с работниками, которых считает своим главным активом.

Ключевым достижением прошедших переговоров стала договоренность о начале совместной работы администрации МРСК Северного Кавказа и профсоюзов в части комплексной борьбы с коммерческими потерями электроэнергии.

Стороны приняли решение в ближайшее время заключить соглашение, которое позволит построить новую модель взаимоотношений между профсоюзными организациями и управленческим блоком компании. «Это переход от слов о социальном партнерстве к полноценному социальному партнерству», - заявил Олег Бударгин.

Документом будут оговорены условия получения сотрудниками, участвующими в реализации комплексной программы борьбы с потерями, индивидуальной премии в размере части дополнительной выручки, которая поступит в компанию в результате борьбы с незаконным электропотреблением.

«Профсоюзы готовы к данной форме сотрудничества и со всей ответственностью её поддержат», - сказал председатель Совета первичных профсоюзных организаций ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Киреев.

На встрече также было принято решение довести в 2017-2018 гг. уровень дохода производственного персонала МРСК Северного Кавказа до средних показателей по «Россетям», а также решен ряд текущих вопросов.

Компания: ПАО "Россети"

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