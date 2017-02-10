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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Подведены итоги выполнения ремонтной программы "Саратовских распределительных сетей" в 2016-м году

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Саратовские распределительные сети» подвели итоги реализации ремонтной программы 2016-го года.

В прошедшем году отремонтированы 1340,9 км линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и 2 654 км распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ. В ходе ремонтных работ заменены 33501 изолятор, 3569 опор, 409,8 км провода. Отремонтированы 611 силовых трансформаторов, 122 подстанции напряжением 35-220 кВ, 1299 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

Традиционно пристальное внимание уделялось расчистке и расширению трасс линий электропередачи. Расчистка проведена на площади 530,2 Га,  расширение на площади – 652 Га. Работы проводились с использованием мульчерной техники.

Своевременное и качественное проведение ремонтной программы – одно из ключевых условий устойчивого функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного снабжения потребителей в осенне-зимний период.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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