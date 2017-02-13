Потребители Кабардино-Балкарии за год получили более 61 мегаватт мощности

CABEX
13 февраля 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В рамках улучшения условий доступности энергетической инфраструктуры и упрощения технологического присоединения к сетям филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») обеспечил в 2016 году электроснабжение 1 240 новых объектов юридических и физических лиц.
В сравнении с 2015 годом количество исполненных техприсоединений выросло на 179, а общий объем выданной республиканским потребителям мощности составил рекордные 61,15 МВт. Это более чем в 3 раза превысило показатель по мощности 2015 года.
Энергетики за отчетный период присоединили к распредсетям «Каббалкэнерго» 761 домовладение, получившее 3,3 МВт. Соответственно, больший объем мощности в 57,85 МВт для осуществления энергоснабжения получили в свое пользование 479 объектов юридической собственности.
Филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» в 2016 году осуществил технологическое присоединение нескольких многоквартирных домов, построенных, в том числе, согласно программам по переселению из ветхого и аварийного жилья, предприятий и производств, в том числе сферы АПК, образования и здравоохранения, в частности таких, как детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты.
В 2016 году завершено подключение ряда объектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития не только Кабардино-Балкарии, но и всего Северо-Кавказского региона. Среди них – технологическое присоединение энергетических установок Зарагижской ГЭС.
Для ускоренного подключения к электросетям действует прием заявок через Личный кабинет заявителя на веб-сайте МРСК Северного Кавказа по адресу: http://lk.mrsk-sk.ru/ Сервис доступен для приема заявок до 150 кВт мощности как для физических, так и для юридических лиц.
На сайте размещена видеоинструкция по прохождению процедуры технологического присоединения к электросетям, в которой раскрывается процедура осуществления технологического присоединения льготных категорий заявителей мощностью энергоустановок до 150 кВт.