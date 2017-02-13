Представитель ВИЭ может войти в набсовет "Совета рынка"

Как выяснил "Ъ", "Хевел", СП "Реновы" и "Роснано", предлагает включить представителей возобновляемой энергетики в набсовет "Совета рынка". При этом придется симметрично увеличить число мест в набсовете для покупателей электроэнергии. Мнения участников рынка по поводу идеи разделились. Ряд игроков считают, что для места в руководстве ключевого отраслевого регулятора возобновляемой энергетике нужно сначала увеличить свою долю рынка с нынешних 0,007%. Но другие настаивают, что без участия в управлении отраслью этого просто никогда не произойдет.



Производитель комплектующих для солнечной энергетики "Хевел" (СП "Реновы" Виктора Вексельберга и "Роснано") предложил увеличить число представителей генерирующих компаний в "Совете рынка" (регулятор энергорынков) с пяти до шести, добавив представителя возобновляемой энергетики. Это следует из письма гендиректора компании Игоря Шахрая, направленного вице-премьеру Аркадию Дворковичу 8 февраля (есть у "Ъ"). В аппарате Аркадия Дворковича "Ъ" подтвердили, что знают о направлении письма.



"Совет рынка" объединяет всех участников электроэнергетической отрасли. В структуре органа существуют четыре палаты: продавцов (74 генкомпании, в том числе подконтрольная "Хевел" "Авелар солар технолоджи"), покупателей (крупные потребители, энергосбыты — 232 члена), экспертов (100 членов) и инфраструктурных организаций (четыре члена). Члены каждой из палат раз в год (до 31 марта) выдвигают своих кандидатов в набсовет "Совета рынка" (коллегиальный орган принятия решений). Палата продавцов представлена там пятью специалистами: двумя от газовой генерации, по одному — от угольной, атомной и гидроэнергетики.



Господин Шахрай считает, что состав набсовета нужно расширить из-за "растущей доли ВИЭ в энергосистеме России" и для "обеспечения максимально сбалансированных решений набсовета". При этом, по его мнению, следует и "симметрично увеличить" палату представителей покупателей электроэнергии. Для увеличения состава набсовета нужно внести изменения в федеральный закон "Об электроэнергетике". В Минэнерго на запрос "Ъ" не ответили, в "Совете рынка" инициативу "Хевел" не стали комментировать.



Источники "Ъ" среди генкомпаний считают включение представителей ВИЭ в набсовет "преждевременным", так как доля такой генерации еще слишком мала. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, доля выработки ВИЭ в РФ в 2016 году составила 0,007%, при этом до 2020 года по итогам конкурсов должно быть построено 1,7 ГВт зеленых мощностей. "Но, например, в 2014-2016 годах план по вводу объектов был выполнен только на 16%",— отмечает госпожа Порохова. При этом в Республике Алтай доля ВИЭ достигает 1%. Для сравнения: в США выработка ВИЭ составляет около 7%, в Германии — 23% (по данным МЭА). Хотя власти РФ стимулируют развитие ВИЭ-генерации, но в последнее время интерес инвесторов к ней стал угасать.



В последнем конкурсе на заключение договоров на поставку мощности участвовала только "ВетроОГК" (входит в ОТЭК, управляющий теплоэнергетикой "Росатома"). На ПМЭФ-2016 вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что ВИЭ в России слишком дорога для потребителей и ее доля не превысит 5% в энергобалансе.



В то же время инициатива "Хевел" получила поддержку как минимум одного крупного игрока — в ОТЭК ее считают "своевременной и целесообразной", заявил "Ъ" замгендиректора компании Эмин Аскеров. "Росатом" планирует стать крупнейшим игроком и производителем оборудования для рынка ветроэнергетики в РФ, объем которого в госкорпорации оценивают к 2024 году в 3,6 ГВт с оборотом около 200 млрд руб. в год. "С точки зрения развития возобновляемой энергетики расширение палаты продавцов за счет представителя от ВИЭ-генерации — логичный и закономерный шаг",— считает директор НП "Ассоциация предприятий солнечной энергетики" Антон Усачев. По его оценке, в текущем году будет работать около 200 МВт ВИЭ-генерации, а после завершения инвестпрограмм по ДПМ доля ВИЭ в энергобалансе вырастет в два раза.



Наращивать численность набсовета бессмысленно, считает директор ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василий Киселев, так как тогда придется создавать в набсовете новые места и для разных потребителей. По его мнению, "в условиях избытка генерации на рынке" было бы эффективнее, чтобы представитель ВИЭ заменил в набсовете представителя, "например, малоэкологичной угольной генерации".



Источник: Коммерсант.

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