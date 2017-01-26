Природный камень от отечественных и иностранных поставщиков на выставке "УралЭкспоКамень" - традиционной партнёрской выставке Build Ural/WorldBuild Ural

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 февраля 2017, 15:57
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ВЫСТАВКИ
УралЭкспоКамень – это международная специализированная выставка камня, технологий и дизайна, посвящённая добыче, переработке, применению природного камня, которая проводится совместно с выставкой BuildUral/WorldBuild Ural. Организатором выставки являетсяАссоциации предприятий каменной отрасли России «Центр камня». Выставка «УралЭкспоКамень» пройдёт c 14 по 16 марта 2017 года в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
На выставке будут представлены компании по следующим разделам:
В экспозиции выставки «УралЭкспоКамень 2017» свои новинки представят как традиционные участники (Гранит-Сервис, Коралл, Кимберлит, НПО «Экспериментальный завод», МК Сервис, Коелгамрамор, Объединение «Возрождение», ГранитИнвест и другие), так и новые экспоненты (Изитек, Кронос, Уральские камни, Алмир, Сибирский гранитный карьер, Камнетес и другие).
Помимо отечественных производителей на выставке будет представлена обширная экспозиция от компаний из Ирана и Китая.
В рамках выставки будут организованы межрегиональные конференции и семинары, посвящённые обсуждению вопросов теории и практики добычи природного камня, применению продукции из него при сооружении крупных инфраструктурных объектов городов России.
Зарегистрироваться и получить бесплатный электронный билет можно на сайте выставки Build Ural/WorldBuild Ural.