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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Ремонтная программа Оренбургского производственного отделения "Оренбургэнерго" оценивается в 45 с половиной миллионов рублей

Ремонтная программа Оренбургского производственного отделения Оренбургэнерго оценивается в 45 с половиной миллионов рублей

13 февраля 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» направит 45,6 миллионов рублей на ремонты электрических сетей Оренбурга и окрестных поселков. 

Массовые ремонтные работы начнутся в мае. В Оренбурге ремонты пройдут по улицам Илекской, 10 квартал, Деповской, Металлистов, Сахалинской, Чебеньковской, переулкам Буранному, Хлебному, Соляному, Дмитриевскому. В Оренбургском районе приведут в порядок электрические сети в поселках Нежинка, Чебеньки, Пригородный, Боевой, Бородецкий, Чкаловский, селах Бакалка и Николка.  

Ремонтная программа проводится для поддержания надежности и качества   электроснабжения. Графиком 2017 года предусмотрены работы на 183 трансформаторных подстанциях. На капитальный ремонт в стационарный цех будет отправлено 60 трансформаторов. Энергетики планируют обновить более 29 километров линий электропередачи.

Энергетики предупреждают, во время проведения ремонтов электроэнергия в домах будет отключена. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях находятся электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются.
Плановые отключения не будут осуществляться одновременно по всем указанным адресам, а будут производиться по графику. Об отключениях энергетики предупредят оренбуржцев заранее и минимизируют неудобства: работы будут выполняться в рабочее время, чтобы вечером, когда оренбуржцы вернутся домой, электричество было.  

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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