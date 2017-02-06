Ремонтная программа Оренбургского производственного отделения "Оренбургэнерго" оценивается в 45 с половиной миллионов рублей

CABEX
13 февраля 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» направит 45,6 миллионов рублей на ремонты электрических сетей Оренбурга и окрестных поселков.
Массовые ремонтные работы начнутся в мае. В Оренбурге ремонты пройдут по улицам Илекской, 10 квартал, Деповской, Металлистов, Сахалинской, Чебеньковской, переулкам Буранному, Хлебному, Соляному, Дмитриевскому. В Оренбургском районе приведут в порядок электрические сети в поселках Нежинка, Чебеньки, Пригородный, Боевой, Бородецкий, Чкаловский, селах Бакалка и Николка.
Ремонтная программа проводится для поддержания надежности и качества электроснабжения. Графиком 2017 года предусмотрены работы на 183 трансформаторных подстанциях. На капитальный ремонт в стационарный цех будет отправлено 60 трансформаторов. Энергетики планируют обновить более 29 километров линий электропередачи.
Энергетики предупреждают, во время проведения ремонтов электроэнергия в домах будет отключена. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях находятся электромонтеры, для их безопасности объекты обесточиваются.
Плановые отключения не будут осуществляться одновременно по всем указанным адресам, а будут производиться по графику. Об отключениях энергетики предупредят оренбуржцев заранее и минимизируют неудобства: работы будут выполняться в рабочее время, чтобы вечером, когда оренбуржцы вернутся домой, электричество было.