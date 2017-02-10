"Ростелеком" в Новосибирской области переключил с меди на оптику более 500 объектов

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 февраля 2017, 15:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
В 2016 году Новосибирский филиал «Ростелекома» заменил медный кабель на оптические линии связи и подключил к высокоскоростному интернету больше 500 зданий: бизнес-центров, федеральных учреждений, социальных объектов и др. В числе наиболее крупных организаций - Управление Федерального казначейства по Новосибирской области, ФГКУ Управление вневедомственной охраны ГУ МВД России по Новосибирской области.
Переключение действующих абонентов на новые технологии производится в рамках проекта «Миграция с меди на оптику». Для этого в прошлом году было построено порядка 20 километров волоконно-оптических линий связи.
Благодаря оптической технологии FTTВ (Fiber To The Building – оптика до здания) арендаторы коммерческой недвижимости получили доступ к сети интернет на скорости от 100 Мбит/с, а также дополнительным услугам на базе Национальной облачной платформы «Ростелеком» (Web-конференция», «Новая телефония», «IP-видеонаблюдение», «Виртуальный Центр обработки данных (ВЦОД)»).
Пропускная способность оптических каналов позволяет подключить самые современные сервисы, повышающие эффективность бизнес-процессов. Облачные решения «Web-конференция» и «Новая телефония» позволят компании выйти на новый уровень взаимодействия между сотрудниками удаленных подразделений и общения с клиентами. Другие сервисы помогут минимизировать расходы на приобретение программного обеспечения и IT-оборудования. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать «тяжелый контент», доля которого в общем трафике постоянно увеличивается.
Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»: «Переключая наших корпоративных клиентов с меди на оптику, мы хотим обеспечить их необходимой технической базой на перспективу. Даже если в настоящий момент абонента устраивает существующая скорость, через два года или пять лет обязательно возникнут новые задачи, для решения которых потребуются более мощные интернет-ресурсы, лучшая защищенность каналов связи. Все это обеспечивают оптические технологии».
В текущем году Новосибирский филиал «Ростелекома» продолжает работу по переключению корпоративных абонентов бизнес-сегмента с медной инфраструктуры на оптоволоконные линии связи. В планах - охватить оптикой более половины абонентской базы бизнес-сегмента.
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