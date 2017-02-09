"Силовые машины" модернизируют болгарскую ТЭС "София"

CABEX
13 февраля 2017, 09:29
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
«Силовые машины» и Toplofikacia Sofia EAD (Болгария) заключили контракт на модернизацию котельного оборудования блоков № 7 и № 8 ТЭС «София».
Заключению контракта предшествовал конкурс, в котором российская энергомашиностроительная компания предложила лучшее решение, соответствующее требованиям политики в области закупок и правил Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕBRD). В конкурсе помимо «Силовых машин» принимали участие компании из Германии, Словакии и Польши.
– Оборудование «Силовых машин» отвечает международным требованиям к качеству и высоким стандартам экологической экспертизы, что, в том числе, повлияло на выбор поставщика оборудования «Силовых машин», — комментирует генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов.
В соответствии с контрактными условиями «Силовые машины» проведут демонтаж котельного оборудования двух энергоблоков, спроектируют, изготовят и поставят новые котлоагрегаты, а также окажут комплекс услуг по монтажу, пуско-наладке поставленного оборудования, проведению гарантийных испытаний и обучению персонала заказчика.
Котлоагрегаты изготовит входящий в группу компаний «Силовые машины» Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ). Новые котлы будут установлены вместо устаревших, поставленных ТКЗ в 1962 – 1963 годах.
Сроки вводов в эксплуатацию модернизированных блоков запланированы на 3-й квартал 2018 года и 3-й квартал 2019 года. Реализация проекта позволит повысить надежность и эффективность работы энергоблоков ТЭС и снизить негативное влияния на экологию.
Справочно:
Модернизация двух энергоблоков ТЭС «София» — продолжение успешной деятельности «Силовых машин» в Болгарии: в 2014 году «Силовые машины» реализовали проект по реконструкции турбогенератора на пятом блоке одноименной станции, а в 2010 году изготовили, поставили и провели шеф-монтаж двух турбогенераторов мощностью 220 МВт по проекту реконструкции двух энергоблоков ТЭС «Марица-Восток-2».