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Отраслевые новости: Энергетика

Системный оператор принял участие в первом заседании международной рабочей группы по разработке ТЭО проекта энергетического коридора "Север-Юг"

Системный оператор принял участие в первом заседании международной рабочей группы по разработке ТЭО проекта энергетического коридора Север-Юг

13 февраля 2017, 17:23
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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На прошедшем в Тбилиси заседании рабочей группы эксперты из России, Армении, Грузии и Ирана обсудили текущий статус разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта энергетического коридора «Север–Юг», предусматривающего соединение энергосистем этих стран.

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» представляли заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Дмитрий Афанасьев и начальник службы электрических режимов Андрей Михайленко.

Участники рабочей группы ознакомились с текущим состоянием и перспективами развития электрических сетей энергосистем стран-участниц проекта. Эксперты обсудили вопросы математического моделирования объединяемых энергосистем для целей выполнения ТЭО, а также перечень информации, необходимой для создания расчетных моделей энергетического коридора.

Они также рассмотрели вопросник по сбору данных для ТЭО, представленный разработчиком ТЭО – компанией Fichtner GmbH, одобрили его последнюю редакцию и договорились окончательно согласовать в ближайшее время. Российская сторона уже предоставила основную часть информации в соответствии с вопросником.

Разработчик ТЭО представил экспертам сценарные условия работы энергетического коридора в 2020 – 2024 годах для зимнего и летнего режимов.

Следующее заседание рабочей группы экспертов запланировано на апрель 2017 года в Тбилиси. Точная дата будет согласована дополнительно.

Работа по проекту создания энергетического коридора «Север–Юг» общей пропускной способностью до 1200 МВт началась в декабре 2015 года на прошедшей в Ереване встрече глав энергетических ведомств стран-участниц. В апреле 2016 года в Ереване министры энергетики четырех государств подписали «дорожную карту» проекта, предусматривающую совместную разработку ТЭО, а также меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в сфере электроэнергетики. Соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта и дальнейших мерах по реализации данного проекта было подписано в Батуми (Грузия) 16 сентября 2016 года.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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