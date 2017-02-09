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Отраслевые новости: В мире

Устойчивый к истиранию, маслостойкий кабель для металлообрабатывающих станков промышленного назначения

Устойчивый к истиранию, маслостойкий кабель для металлообрабатывающих станков промышленного назначения

13 февраля 2017, 09:02
Рубрика: В мире
Метки: Lapp Group, КАБЕЛЬ

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Компания Lapp Group USA объявила о выпуске нового кабеля управления типа ÖLFLEX 409 P PUR, предназначенного для износостойких и устойчивых к воздействию масел устройств и станков промышленного назначения. Конструкция нового кабеля включает специальный функциональный заполняющий промежутки между элементами слой на специальной ПВХ-основе, который обеспечивает более эффективный и надёжный процесс зачистки кабеля, сокращение случаев возможного повреждения изоляции жил кабеля, сокращение последующей ручной обработки и снижение отходов материала по сравнению с традиционными кабелями в полиуретановой оболочке.

В результате это приводит к экономии средств и времени.  Благодаря прочной полиуретановой наружной оболочке этот кабель обладает повышенной износостойкостью при эксплуатации в неблагоприятных условиях. Кабель типа ÖLFLEX 409 P также устойчив к воздействию многих минеральных смазок на масляной основе, разбавленных кислот, водных щелочных растворов и других химических сред. Этот кабель состоит из многопроволочных токопроводящих жил из тонкой медной проволоки, специальной изоляции из поливинилхлоридного пластиката поверх скрученных жил и специальной наружной оболочки из полиуретана с промежуточным функциональным слоем. 

Технические характеристики кабеля типа ÖLFLEX 409 P включают также следующие показатели:

- температурный диапазон при повторно-повторяющихся изгибах: от -5°C до 70°C
- температурный диапазон при стационарной установке: от -40°C до 80°C
- испытательное напряжение: 4000 В
- минимальный радиус изгиба при эксплуатации в режиме изгибания: 12,5 х наружный        диаметр; при стационарной установке: 4 х наружный диаметр.

Компания: RusCable.Ru
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