Устойчивый к истиранию, маслостойкий кабель для металлообрабатывающих станков промышленного назначения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 февраля 2017, 09:02
Рубрика: В мире
Метки: Lapp Group, КАБЕЛЬ
Компания Lapp Group USA объявила о выпуске нового кабеля управления типа ÖLFLEX 409 P PUR, предназначенного для износостойких и устойчивых к воздействию масел устройств и станков промышленного назначения. Конструкция нового кабеля включает специальный функциональный заполняющий промежутки между элементами слой на специальной ПВХ-основе, который обеспечивает более эффективный и надёжный процесс зачистки кабеля, сокращение случаев возможного повреждения изоляции жил кабеля, сокращение последующей ручной обработки и снижение отходов материала по сравнению с традиционными кабелями в полиуретановой оболочке.
В результате это приводит к экономии средств и времени. Благодаря прочной полиуретановой наружной оболочке этот кабель обладает повышенной износостойкостью при эксплуатации в неблагоприятных условиях. Кабель типа ÖLFLEX 409 P также устойчив к воздействию многих минеральных смазок на масляной основе, разбавленных кислот, водных щелочных растворов и других химических сред. Этот кабель состоит из многопроволочных токопроводящих жил из тонкой медной проволоки, специальной изоляции из поливинилхлоридного пластиката поверх скрученных жил и специальной наружной оболочки из полиуретана с промежуточным функциональным слоем.
Технические характеристики кабеля типа ÖLFLEX 409 P включают также следующие показатели:
- температурный диапазон при повторно-повторяющихся изгибах: от -5°C до 70°C
- температурный диапазон при стационарной установке: от -40°C до 80°C
- испытательное напряжение: 4000 В
- минимальный радиус изгиба при эксплуатации в режиме изгибания: 12,5 х наружный диаметр; при стационарной установке: 4 х наружный диаметр.