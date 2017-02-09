В 2016 году экономический эффект от установки антимагнитных пломб для филиала "Калугаэнерго" составил более миллиона рублей

Один из самых распространенных способов хищения электроэнергии – применение мощных магнитов. Для борьбы с этим способом безучетного пользования электроэнергией филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» уже несколько лет применяет знаки визуального контроля (ЗВК) или антимагнитные пломбы.



Экономический эффект от установки антимагнитных пломб в 2016 году в филиале «Калугаэнерго» составил более 247 тыс. кВт*ч или более одного миллиона рублей.



Напомним, что ЗВК наносятся на корпус прибора учета в точке, где воздействие магнитного поля может привести к искажению показаний прибора учета. Главный элемент антимагнитной пломбы – капсула с химическим веществом, которое при воздействии магнитного поля разрушается, данный факт легко установить при визуальном контроле. Знаки используются как на индукционных, так и на электронных счетчиках.



Это простое, но эффективное устройство на территории Калужской области энергетики опробовали в 2011 году. Тогда впервые на приборы учета так называемых «проблемных» потребителей (у которых расхождение в показаниях ПУ в течение двух месяцев отличаются в сторону уменьшения более чем на 20 процентов) было нанесено полторы тысячи антимагнитных пломб.



В последующие годы эта работа была продолжена, так как доказала свою эффективность. Там, где были применены ЗВК, полезный отпуск (то есть объем учтенной электроэнергии) увеличился до 250 процентов. Такой результат дает выявление за счет срабатывания антимагнитных пломб фактов безучетного пользования электроэнергией, также свою роль играет и психологический момент: абоненты, на приборы которых нанесены ЗВК, попросту прекращают воровать электроэнергию.



Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Калугаэнерго» Владимир Сверчков отмечает: «Незаконное потребление электроэнергии наносит ущерб электросетевой организации, в результате чего электросетевая компания из-за потерь электроэнергии недополучает часть средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры. Кроме того, незаконное потребление электроэнергии негативно влияет на качество и надежность электроснабжения социальных и коммунальных объектов, детских и лечебных учреждений, тысяч бытовых потребителей. Поэтому мы используем целый комплекс мер в борьбе с этой проблемой.