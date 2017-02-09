В 2017 году астраханские энергетики отремонтируют 2,5 тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
13 февраля 2017, 17:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ЛЭП
В рамках выполнения ремонтной программы 2017 года специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») в январе отремонтировали 3 трансформаторные подстанции, 4 трансформатора и около 20 единиц коммутационного оборудования. Сотрудники филиала провели капитальный ремонт 4 километров воздушных и кабельных линий электропередачи и расчистили более 36 гектаров просек от древесно-кустарниковой растительности.
Выполнение ремонтной программы филиала в текущем году предусматривает ремонт 2,5 тысяч км линий электропередачи различного класса напряжения, 470 трансформаторных подстанций, 20 подстанций напряжением 35 и 110 киловольт, питающих потребителей областного центра и 8 районов Астраханской области.
Выполнение заданий ремонтной программы 2017 года увеличит пропускную способность электросетей, снизит вероятность технологических нарушений, обеспечит надежное и качественное энергоснабжение населения, объектов промышленности и сельского хозяйства Астраханской области.