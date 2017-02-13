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Отраслевые новости: В мире

В Калифорнии объявлена эвакуация жителей из-за угрозы прорыва плотины

В Калифорнии объявлена эвакуация жителей из-за угрозы прорыва плотины

13 февраля 2017, 16:23
Рубрика: В мире
Метки: ГЭС

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ГЭС

ГЭС

Местные власти объявили срочную эвакуацию людей, проживающих ниже плотины Оровилл в штате Калифорния, из-за угрозы обрушения водосброса. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным властей, обрушение резервного водосброса может произойти в самое ближайшее время из-за вызванных эрозией повреждений в сооружении. Как отмечается, уровень воды в озере Оровилл значительно повысился из-за сильных осадков нынешней зимой после нескольких засушливых лет, передает ТАСС.

По последним данным, из-за угрозы обрушения плотины власти объявили срочную эвакуации почти 190 тысяч человек, проживающих примерно в восьми населенных пунктах.

Построенная между 1962 и 1968 годами плотина Оровилл является самым высоким гидротехническим сооружением в США, ее высота составляет 230 метров. Ниже по течению от плотины расположен одноименный город с населением более 16 тыс. человек.

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