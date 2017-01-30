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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Рязаньэнерго" подвели итоги производственной деятельности за 2016 год

В Рязаньэнерго подвели итоги производственной деятельности за 2016 год

13 февраля 2017, 09:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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В ходе совещания было отмечено, что производственную программу 2016 года филиал выполнил в полном объеме. «Произведен ремонт электросетевых объектов на сумму порядка 255 млн. рублей, на реконструкцию, техперевооружение и новое строительство было затрачено более 617 млн. рублей», - отчитался главный инженер предприятия Андрей Латышонок.

Участники совещания подвели итоги работы: реновация и модернизация основных производственных фондов, а также мероприятия по диагностике электрооборудования и ЛЭП выполнены согласно планам.

Директор «Рязаньэнерго» Олег Харивский поблагодарил коллег за то, что, несмотря на периодические стихийные погодные явления, в целом количество технологических нарушений снижено, сокращены сроки их ликвидации. «В сравнении с 2015-м, в 2016-м году общими усилиями энергетиков филиала было снижено количество сбоев в электросетях на 2%, недоотпуск электроэнергии снизился на 4%, при этом средняя длительность перерывов в электроснабжении потребителей сократилась на 6%», - подчеркнул руководитель предприятия.

Начальники производственных отделений доложили, что благодаря своевременно реализованным ремонтной и инвестиционной кампаниям сетевой комплекс региона проходит период пиковых нагрузок штатно, крупных сбоев не зафиксировано. Тем не менее, при необходимости оперативный персонал круглосуточно готов к выполнению аварийно-восстановительных работ в любой точке региона.

Завершая совещание, Олег Харивский дал поручение собравшимся уделять максимум внимания анализу аварийности и работе с обращениями потребителей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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