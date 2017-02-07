Внимание к деталям: МРСК Сибири ждет рацпредложений от сотрудников

В ПАО «МРСК Сибири» (входит в Группу компаний ПАО «Россети») стартовал проект «Есть идея!», предельно упростивший для сотрудников процедуру внесения рацпредложений. Теперь руководство компании «услышит» каждого специалиста – для этого нужно лишь заполнить простую форму на корпоративном портале.



- Как правило, сотрудники, непосредственно вовлеченные в рабочий процесс, хорошо представляют себе реальные возможности для его совершенствования. Своими идеями специалисты делятся с коллегами, иногда – с начальником. А что дальше? Как продвинуть и воплотить в жизнь хорошую идею? - говорит директор по управлению персоналом - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования Светлана Романова. – Мы выстроили порядок рассмотрения идей таким образом, что ни одно размещенное на портале предложение не останется без внимания экспертов. Каждое будет проанализировано и, если оно действительно может улучшить работу компании, внедрено в работу.



Специальный сервис доступен по ссылке «Улучши работу МРСК Сибири: внеси рацпредложение!», расположенной на корпоративном портале. В разделе «Поделиться идеей» - форма, куда желательно вписать имя, должность, подразделение, контакты и собственно идею по улучшению работы компании.



Отметим, что для скромных работников предусмотрена возможность предоставить рацпредложение анонимно. Также сервис позволяет выбрать, будет ли идея доступна для изучения всеми пользователями корпоративного портала, или же ее сможет увидеть только сотрудник департамента управления персоналом исполнительного аппарата МРСК Сибири.



В проекте «Есть идея!» уже появились первые участники: за несколько дней было подано 8 идей, касающихся различных сфер деятельности Общества. Так, например, поступило предложение установить в кабинетах бактерицидные рециркуляторы, которые позволят снизить сезонную заболеваемость сотрудников. Ознакомиться со всеми рацпредложениями можно в разделе «Список идей».



Особо отметим, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по-прежнему следует предоставлять на рассмотрение научно-технического совета филиалов, согласно СО 5.235 «Инновационная деятельность», 5.108 «Рационализаторская деятельность», 5.024 «Открытый конкурс научных работ МРСК Сибири».