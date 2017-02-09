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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2017 году Новгородэнерго направит на проведение ремонтной кампании 149 млн рублей

В 2017 году Новгородэнерго направит на проведение ремонтной кампании 149 млн рублей

13 февраля 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НОВГОРОДЭНЕРГО

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На проведение ремонтной кампании филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» в 2017 году направит 148,7 млн рублей. В том числе силами подрядных организаций будет выполнено работ на 99,1 млн рублей, собственными силами – на 49,6 млн рублей.
 
Более половины зарезервированных средств израсходуют на ремонт и расширение воздушных линий электропередачи. В планах – ремонт  364,5 км ВЛ 110-35-10-0,4 кВ (79,9 млн рублей), расчистка от поросли 2917,7 га трасс ВЛ 110-35-10 кВ (68,9 млн рублей). В течение сезона  81 пункт трансформаторного питания 6-20 кВ пройдет капитальную ревизию.
 
Запланирован ремонт оборудования и на высоковольтных подстанциях 110-35 кВ на 13,3 млн рублей. В том числе 12 выключателей, 64 разъединителей 110-35 кВ,   30 выключателей 10 кВ, замена 352 единиц опорно-стержневой изоляции.
 
Отметим, что в 2016 году сетевая компания направила на ремонтные работы около 140 млн рублей, в нынешнем году запланированное финансирование превышает этот показатель на 6 процентов.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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