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Отраслевые новости: Энергетика

Бригады амурского филиала ДРСК за полчаса восстановили электроснабжение в Благовещенске

Бригады амурского филиала ДРСК за полчаса восстановили электроснабжение в Благовещенске

14 февраля 2017, 15:26
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Бригады  филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» накануне вечером восстановили электроснабжение потребителям, проживающим в районе молокозавода и части  села Чигири по резервным схемам. Потребители был подключены через  полчаса после отключения. Но все аварийно-восстановительные работы на подстанции «Кооперативная»  были завершены к двум часам ночи. В ходе восстановления работы оборудования было задействовано 4 бригады амурского филиала ДРСК.

В 18.46 отключилась ВЛ 110 кВ «БТЭЦ – Благовещенская 1» с отпайкой на подстанции «Кооперативная» и «Чигири». В результате без электроснабжения остались потребители, проживающие в районе молокозавода и части села Чигири, более 4 тысяч человек. Сразу  две бригады были направлены произвести переключения и запитать потребителей по резервным схемам, а одна бригада была направлена на осмотр оборудования, с целью найти место повреждения.

Через 23 минуты после аварийного отключения были подключены потребители от подстанции «Чигири», через 32 минуты – от подстанции «Кооперативная». В ходе осмотра энергообъектов  было обнаружено повреждение на подстанции «Кооперативная». После устранения повреждения  в 2.07 все оборудование было включено в работу по нормальной схеме. Причину повреждения будут выяснять специалисты.

Компания: АО "ДРСК"
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