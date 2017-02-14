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Отраслевые новости: Энергетика

Эксперты "Т Плюс Самара" и "ЭнергосбыТ Плюс Самара" примут участие в XXIII Международной выставке "Энергетика"

Эксперты Т Плюс Самара и ЭнергосбыТ Плюс Самара примут участие в XXIII Международной выставке Энергетика

14 февраля 2017, 16:33
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В рамках XXIII Международной выставки «Энергетика» пройдут круглые столы, организованные в партнерстве с крупнейшими энергетическими компаниями Самарского региона - «Т Плюс Самара» и «ЭнергосбыТ Плюс Самара».

Так, одним из первых мероприятий нынешней выставки станет круглый стол, организованный совместно Министерством промышленности и технологий Самарской области и «Т Плюс Самара». На нем директор Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков расскажет руководителям и маркетологам промышленных предприятий том, каковы закупочные планы и приоритеты самарских энергетиков, какая продукция и услуги будут нужны им в ближайшее время.

Эксперты Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в свою очередь затронут тему организации эффективного учета тепловой энергии и ГВС на многоквартирных домах в рамках отдельного круглого стола. Слушателям будут предложены различные варианты установки оборудования для учета и эффективного использования тепловой энергии. Причем выполнение данных работ сегодня могут обеспечить сами специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара».

Компания: ПАО "Т Плюс"
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