Глава "Россетей" в Пятигорске призвал к совершенствованию системы управления

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 февраля 2017, 16:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
На производственном совещании в Пятигорске подразделения МРСК Северного Кавказа отчитывались о своей работе перед главой «Россетей» Олегом Бударгиным.
Были заслушаны доклады генерального директора МРСК Северного Кавказа, его заместителей по направлениям: технического блока, инвестиционной деятельности, реализации услуг, энергосбытовой деятельности.
Олег Бударгин побеседовал с руководителями профильных подразделений, выслушал их предложения по улучшению работы. За последний год в компании есть положительная динамика в снижении аварийности, по сборам платежей и повышении платежной дисциплины. Вместе с тем остаются направления, где ситуация требует кардинальных перемен.
Глава «Россетей» дал поручения усилить работу по проблемным вопросам: снижение сверхнормативных потерь электроэнергии, повышение надежности электросетевого комплекса, усиление трудовой дисциплины. Олег Бударгин отметил, что необходимо совершенствовать систему управления и выстраивать работу под конкретные задачи, конкретный результат.