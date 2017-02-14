ЛНР может вновь начать поставлять уголь Украине после снятия блокады

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 февраля 2017, 14:31
Рубрика: В мире
Метки: УГОЛЬ
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий не исключил возможности возобновления поставок угля на подконтрольную Киеву территорию в случае снятия транспортной блокады.
"Блокада угольных поставок — это не наш выбор, это инициатива Киева… Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе стороны линии разграничения. Поэтому не намерены обострять ситуацию. Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения", — заявил Плотницкий РИА Новости.
Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг радикалы заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.
Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.