 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

ЛНР может вновь начать поставлять уголь Украине после снятия блокады

ЛНР может вновь начать поставлять уголь Украине после снятия блокады

14 февраля 2017, 14:31
Рубрика: В мире
Метки: УГОЛЬ

Обсудить на форуме

282 просмотра

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий не исключил возможности возобновления поставок угля на подконтрольную Киеву территорию в случае снятия транспортной блокады.

"Блокада угольных поставок — это не наш выбор, это инициатива Киева… Впрочем, мы понимаем, что от блокады страдают простые люди по обе стороны линии разграничения. Поэтому не намерены обострять ситуацию. Если Киев извинится за действия своих вооруженных группировок, мы можем рассмотреть его новые предложения", — заявил Плотницкий РИА Новости.

Ранее бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В минувший четверг радикалы заявили, что также перекрыли железнодорожный переезд вблизи Бахмута. По обоим фактам прокуратурой возбуждены уголовные дела.

Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!