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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"МРСК Северо-Запада" незаконно отключило электроэнергию на оборонном предприятии

МРСК Северо-Запада незаконно отключило электроэнергию на оборонном предприятии

14 февраля 2017, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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Коми УФАС России рассмотрено дело по заявлению АО «Оборонэнергосбыт» в отношении ПАО «МРСК Северо-Запада».

В ходе рассмотрения дела установлено, что «МРСК Северо-Запада» в рамках осуществления мероприятий по ограничению энергопотребления должников по заявке ОАО «Коми энергосбытовая компания» самостоятельно отключило от электроэнергии объект воинской части Министерства обороны Российской Федерации, снабжавшийся электроэнергией по договору с АО «Обороэнергосбыт». «МРСК Северо-Запада» проигнорировало требование ОАО «Коми энергосбытовая компания» о недопустимости такого ограничения.

УФАС по Коми установлено, что указанный объект относится к объектам, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, и введение в отношении таких объектов ограничения режима потребления электрической энергии ниже величины аварийной брони не допускается.

Действия сетевой компании признаны злоупотреблением доминирующим положением на рынке услуг по передаче электрической энергии в Республике Коми.

По результатам рассмотрения дела «МРСК Северо-Запада» выдано предписание о недопущении подобных действий. Организация и её ответственное должностное лицо будут привлечены к административной ответственности.

Источник: ФАС России.

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