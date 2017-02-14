"Нижновэнерго": в 2016 г. число хищений энергооборудования снизилось на четверть

CABEX
14 февраля 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
В 2016 г. сотрудники блока безопасности филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» продолжили системную борьбу с хищением электропроводов, оборудования трансформаторных подстанций и других материальных ценностей. В результате число хищений товарно-материальных ценностей, элементов линий электропередачи (ЛЭП) и трансформаторов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилось на 25%.
В прошедшем году сотрудниками «Нижновэнерго» совместно с правоохранительными органами было выявлено три факта хищения электропроводов, оборудования трансформаторных подстанций и других материальных ценностей в г. Балахне, Вачском и Арзамасском районах Нижегородской области. В результате противоправных действий сетевой компании нанесен ущерб на сумму более 235 тыс. рублей. По данным фактам возбуждено 3 уголовных дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Выявление фактов хищения электрооборудования остается одним из приоритетных направлений работы блока безопасности филиала «Нижновэнерго» в 2017 г. Для предупреждения хищений руководители блока безопасности сетевой компании, производственных отделений (ПО) и районов электрических сетей (РЭС) осуществляют постоянные рабочие встречи с районными и поселковыми администрациями, руководством прокуратур и территориальных органов МВД на местах.
Напомним, за прошедший год специалистами «Нижновэнерго» было выявлено 2 137 фактов хищения электроэнергии. Из числа зафиксированных нарушений 411 составили случаи бездоговорного и 1 726 – безучетного потребления электроэнергии. Потери энергокомпании составили 36 137 156 кВт*ч.
Филиал «Нижновэнерго» предупреждает: кражи оборудования с энергообъектов могут стать причиной нарушений электроснабжения жилых домов, промышленных предприятий, больниц, школ, детских садов и даже целых населенных пунктов, а также несут угрозу жизни и имуществу самих злоумышленников.