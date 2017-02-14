Павел Сорокин рассказал о реализации соглашения ОПЕК

Руководитель Аналитического центра ТЭК «Российского энергетического агентства» Минэнерго России Павел Сорокин ответил на вопросы телеканала РБК о реализации соглашения ОПЕК.



Эксперт подчеркнул, что снижение добычи нефти российскими компаниями идет опережающими темпами. Так, по итогам января Россия добывает на 117 тысяч баррелей в сутки меньше относительно уровня октября. «Целевой показатель снижения в 300 тысяч баррелей в сутки – это тот показатель, к которому мы стремимся», - подчеркнул Павел Сорокин. Для мониторинга за сокращением добычи нефти в России при Минэнерго создана мониторинговая рабочая группа, которая в ежедневном режиме отслеживает динамику добычи и регулярно собирается для обсуждения и более детального анализа полученных данных. Что касается стран ОПЕК, то из предварительных открытых данных можно также констатировать хороший уровень соответствия параметрам сделки.



«Участники рынка видят позитивную динамику, понимают, что это отразится на запасах. И при соблюдении условий соглашения можно ожидать достаточно существенного сокращения товарных запасов уже в первом полугодии», - отметил Павел Сорокин. По его мнению, это, скорее всего, будет способствовать удержанию цены в диапазоне 50-60 долларов за баррель.



«Если посмотреть на общие объемы снижения, особенно в таких странах, как Китай, а также на рост спроса, который, скорее всего, будет существенным, то можно говорить о более здоровом состоянии рынка в этом году», - акцентировал внимание Павел Сорокин.



Оценивая перспективы российского газа на европейском рынке, руководитель аналитического центра отметил, что 2016 год был успешным, чему в немалой степени способствовал погодный фактор, а также падение добычи на собственных месторождениях в Европе. Кроме того структура российских контрактов, стоимость которых привязана к нефтяным котировкам, во второй половине 2016 года позволила российскому газу быть дешевле спотового, что повысило на него спрос. «Если мы посмотрим на состояние хранилищ в Европе, то товарные запасы газа находятся близко к верхней границе диапазона последних 5-7 лет, т.е. запасы достаточно большие. Таким образом, пока ситуация складывается благоприятно», - заявил Павел Сорокин.