"Ростелеком" модернизирует оптическую сеть в Астраханском регионе

CABEX
14 февраля 2017, 14:48
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» провел масштабную модернизацию сети FTTB («Оптика в дом») в Астраханском регионе. В частности, заменили около 2 тысяч коммутаторов в полутора тысячах многоквартирных жилых домов, подключенных по оптической технологии в 2009 – 2011 годах.
Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»: «Коммутаторы, которые по сути являются «мозгом» домовых узлов связи, существенно видоизменились за прошедший период. Стремительно растущий объем трафика, набирающее популярность ТВ-вещание в Ultra HD (4K) мотивируют нас готовить сети к новым параметрам. В ближайшем будущем это будет, очевидно, скорость 1 Гбит/с. Оптические сети «Ростелекома» - это динамическая инфраструктура, которая не только количественно прирастает, но и преобразуется качественно».
Модернизация коснулась в Астрахани микрорайонов «Военный городок», Бабаевского, Юго-Восток 1,2 и 3, Жилгородок, АЦКК, Автогородок, Альбион, улиц Яблочкова, Татищева, Савушкина, Ляхова, а также городов Ахтубинск, Знаменск, Нариманов. В результате преобразований число обращений из-за сбоев оборудования в техническую поддержку от пользователей, проживающих в этих зонах, сократилось в 4 раза.
Новые коммутаторы обладают способностью самовосстановления в случае перебоев поступления к ним электроэнергии. Они более устойчивы к перепадам напряжения и адаптированы к экстремальным погодным условиям. Астраханские температурные минимум и максимум не являются препятствием для их устойчивого функционирования. Новое оборудование значительно эффективнее, чем прежнее, поддается удаленному управлению. В подавляющем большинстве случаев специалисты будут диагностировать проблемы и восстанавливать качество услуг гораздо быстрее без выезда на место. Даже в случае предпосылки возможной проблемы у абонента сотрудник центра управления сетями связи увидит и исправит ситуацию.
Одновременно с монтажом нового оборудования провели внеплановую профилактику домовых улов связи, включающую в себя уход за кабелями, розетками, коробами и прочим оснащением.
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