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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Startup tour начал свою работу в Томске

Startup tour начал свою работу в Томске

14 февраля 2017, 16:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЭНЕРГОПРОРЫВ-2017

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Самое масштабное мероприятие по поиску инновационных проектов в России и СНГ проводится уже в пятый раз. Традиционным партнером мероприятия является ПАО «Россети».

Томская область входит в Ассоциацию инновационных регионов России и занимает ведущее место в их рейтинге. Сегодня более 20 компаний Томской области являются резидентами «Сколково».

В этом году конкурсная программа состоит из трех основных направлений: биомедицинский трек, индустриальный трек, а также трек информационных технологий.

В этом году специалистами компании был представлен конкурс прорывных проектов в области наукоемких технологий и разработок «Энергопрорыв». Конкурс стал ежегодным и является важной составляющей инновационного развития ПАО «Россети» по поиску и отбору новых технологических решений для потребностей компании. Главная цель конкурса − найти и воплотить в жизнь прорывные проекты, направленные на создание в России электроэнергетической системы будущего.

С каждым годом увеличивается число треков, номинаций и соответственно победителей конкурса. В 2017 году планируется заявить 3 трека:

- «улучшающие технологии» направлен на решение заранее спроектированных прикладных задач под потребности ДЗО ПАО «Россети»;

- «прорывные технологии» направлен на поиск прорывных решений под требования программы инновационного развития ПАО «Россети», требования Фонда «Сколково» и дорожной карты НТИ ЭнерджиНет;

- новый трек – «будущие энергетики» направлен на поиск молодых команд школьников.

В региональном туре Open Innovations Startup Tour 2017 в Томске за победу и возможность пройти в финал Startup Village поборются также команды из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

Оценивать проекты участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, а также менторы и эксперты. Ведущие профильные специалисты специально приедут в Томск, чтобы поделиться своим опытом, дать практические советы и помочь участникам развить сильные стороны своих проектов.

В практической части стартапа ведущие сотрудники «Россетей» выступят в роли жюри, оценивая на профильном треке инновационные разработки, посвященные энергетике и энергоэффективным технологиям. Особый интерес вызывает разработка молодых ученых, посвященная электроимпульсному способу удаления наледи с проводов высоковольтных ЛЭП.

Следующий этап стартап тура пройдёт 16-17 февраля в Калуге.

Компания: ПАО "Россети"

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