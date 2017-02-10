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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году филиалом "Тулэнерго" исполнено более 8000 договоров на технологическое присоединение к электросетям

В 2016 году филиалом Тулэнерго исполнено более 8000 договоров на технологическое присоединение к электросетям

14 февраля 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В отчетном периоде  филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго»  исполнено более  8000 договоров на технологическое присоединение. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 140 МВт.

Было подключено к электросетям 603 юридических лица и обеспечено электроэнергией 8066 объектов индивидуального  жилищного строительства.

Среди крупных заявителей, присоединенных к сетям филиала в 2016 году:  ООО «Альянс-Строй» – жилой комплекс «Петровский» (мощность 4 МВт) в Ленинском районе Тульской области, ООО «ФорестГрант» – деревообрабатывающий завод (мощность 3 МВт) в Алексинский районе, АО «Строительное управление №155» – жилые дома (мощность 1 МВт) в Ленинском районе, ООО «АналитСтандарт» (мощность 1 МВт) - производственное помещение (литье пластмасс под давлением) – в  г. Донской Тульской области.

Тульский филиал МРСК Центра и Приволжья постоянно совершенствует систему качества оказываемых услуг, используя современные технологии и каналы коммуникации, чтобы сделать процесс взаимодействия с потребителями максимально комфортным.

Напомним, что для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), к сотрудникам Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в Туле по телефону (4872) 73-04-29.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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