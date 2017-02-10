В 2016 году филиалом "Тулэнерго" исполнено более 8000 договоров на технологическое присоединение к электросетям

CABEX
14 февраля 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
В отчетном периоде филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» исполнено более 8000 договоров на технологическое присоединение. Суммарная присоединенная мощность по исполненным договорам составила 140 МВт.
Было подключено к электросетям 603 юридических лица и обеспечено электроэнергией 8066 объектов индивидуального жилищного строительства.
Среди крупных заявителей, присоединенных к сетям филиала в 2016 году: ООО «Альянс-Строй» – жилой комплекс «Петровский» (мощность 4 МВт) в Ленинском районе Тульской области, ООО «ФорестГрант» – деревообрабатывающий завод (мощность 3 МВт) в Алексинский районе, АО «Строительное управление №155» – жилые дома (мощность 1 МВт) в Ленинском районе, ООО «АналитСтандарт» (мощность 1 МВт) - производственное помещение (литье пластмасс под давлением) – в г. Донской Тульской области.
Тульский филиал МРСК Центра и Приволжья постоянно совершенствует систему качества оказываемых услуг, используя современные технологии и каналы коммуникации, чтобы сделать процесс взаимодействия с потребителями максимально комфортным.
Напомним, что для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям региона следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), к сотрудникам Центра по обслуживанию потребителей филиала «Тулэнерго» в Туле по телефону (4872) 73-04-29.