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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году специалисты "Кировэнерго" выявили более 1000 случаев хищения электроэнергии

В 2016 году специалисты Кировэнерго выявили более 1000 случаев хищения электроэнергии

14 февраля 2017, 15:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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В филиале «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги работы по борьбе с хищениями электроэнергии в 2016 году. За прошедший год специалисты филиала проверили 29 271 узел учета электроэнергии, из которых 17 736 принадлежат потребителям – юридическим лицам и 11 535 – физическим лицам.

Борьба с незаконным потреблением электроэнергии – одно из приоритетных направлений в работе филиала, и энергетики регулярно проводят рейды по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов. В 2016 году 28 из них прошли совместно с представителями правоохранительных органов. По итогам этой работы зафиксировано 82 случая бездоговорного и 921 случай безучетного потребления электроэнергии на общий объем 4,7 млн кВт*ч. В 27 случаях потребители использовали радиоуправляемые приборы, позволяющие исказить показания счетчиков, 17 расхитителей электроэнергии применяли магниты.

Напомним, что воровство электроэнергии – наказуемое деяние. После того, как устанавливается факт незаконного потребления электроэнергии, расхитителя обязуют компенсировать ущерб, причиненный сетевой компании. При этом сумма, предъявляемая нарушителю, многократно превышает стоимость фактического месячного объема электропотребления. Кроме того, на лиц, которые незаконно используют электрическую энергию, составляются протоколы об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа». Для юридических лиц размер штрафа может достигать 200 тысяч рублей, для физических – до 15 тысяч рублей.

Хищения электроэнергии наносят серьезный финансовый вред сетевой компании, провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у нерадивых потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме самого расхитителя электроэнергии или окружающих. Поэтому энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра энергокомпании: 8-800-100-33-00.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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