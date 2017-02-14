 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

В Минэнерго России назвали условия для поставок газа на Украину

В Минэнерго России назвали условия для поставок газа на Украину

14 февраля 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: ГАЗ

Обсудить на форуме

233 просмотра

Россия готова поставлять газ на Украину. Для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минэнерго России.

"У нас есть действующий контракт с "Газпромом", в котором зафиксированы условия", — сказал собеседник агентства.

Украина может объявить режим чрезвычайного положения в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях. Ситуация возникла после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в понедельник сообщил, что альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт угля или газа из России.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня заявил, что дальнейшее продолжение блокады грузового железнодорожного сообщения с Донбассом приведет к кризису в энергетике, металлургии и экономике в целом.

"Сегодня некоторые украинцы собственными руками хотят сорвать отопительный сезон и вынудить веерные отключения электроэнергии. Это недопустимо, надо размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом", - заявил он, открывая заседание правительства в Киеве во вторник, передает ТАСС.

Гройсман сообщил, что "критический импорт минимального набора продукции, который мы получаем из украинских недр, мы можем совершенно спокойно сегодня использовать". Он подчеркнул, что от этих поставок зависит работа металлургии, в которой занято 300 тыс. человек и которая обеспечивает значительную долю экспорта и валютных поступлений в страну. По словам Гройсмана, Авдеевский коксохим мог остановиться от обстрелов, а теперь он может остановиться из-за отсутствия сырья для работы.

Украинский премьер также констатировал, что в структуре производства электроэнергии в стране более 30% приходится на электроэнергию из угля, а отдельные города серьезно зависимы от угля в плане обеспечения теплом.

Компания:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!