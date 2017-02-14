В Минэнерго России назвали условия для поставок газа на Украину

Россия готова поставлять газ на Украину. Для этого "Нафтогаз" должен обратиться к "Газпрому", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минэнерго России.



"У нас есть действующий контракт с "Газпромом", в котором зафиксированы условия", — сказал собеседник агентства.



Украина может объявить режим чрезвычайного положения в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях. Ситуация возникла после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.



Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в понедельник сообщил, что альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт угля или газа из России.



При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня заявил, что дальнейшее продолжение блокады грузового железнодорожного сообщения с Донбассом приведет к кризису в энергетике, металлургии и экономике в целом.



"Сегодня некоторые украинцы собственными руками хотят сорвать отопительный сезон и вынудить веерные отключения электроэнергии. Это недопустимо, надо размежевать борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом", - заявил он, открывая заседание правительства в Киеве во вторник, передает ТАСС.



Гройсман сообщил, что "критический импорт минимального набора продукции, который мы получаем из украинских недр, мы можем совершенно спокойно сегодня использовать". Он подчеркнул, что от этих поставок зависит работа металлургии, в которой занято 300 тыс. человек и которая обеспечивает значительную долю экспорта и валютных поступлений в страну. По словам Гройсмана, Авдеевский коксохим мог остановиться от обстрелов, а теперь он может остановиться из-за отсутствия сырья для работы.



Украинский премьер также констатировал, что в структуре производства электроэнергии в стране более 30% приходится на электроэнергию из угля, а отдельные города серьезно зависимы от угля в плане обеспечения теплом.

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