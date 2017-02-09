В цехах кольчугинского "Электрокабеля" установили высокоточное весовое оборудование

CABEX
14 февраля 2017, 17:09
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На кольчугинском «Электрокабеле» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) продолжают повышать эффективность производственных процессов. На предприятии устанавливают новые напольные весы производства фирмы Mettler Toledo, которые позволят усилить контроль за использованием материалов, полуфабрикатов и готовой продукцией.
На данный момент современные напольные весы появились в двух цехах – волочильном (№1) и цехе по производству волоконно-оптических кабелей (№4). По словам специалистов, новое оборудование способно выдержать нагрузку до 6 тонн (старые – до 5 тонн). Другое его преимущество – высокая точность данных благодаря отсутствию скачков показаний. Информация о массе груза оперативно выводится на электронное табло.
Кроме того, ребристая поверхность весов позволяет надежно зафиксировать груз и таким образом минимизировать усилия рабочих и сократить время простоя автотранспорта.
«Новые напольные весы идеально вписались в концепцию программы «Бережливое производство», которую мы внедряем уже несколько лет. Груз, например, барабан с кабелем не скатывается на пол, и его не приходится все время поддерживать. К тому же, весы имеют эстетичный внешний вид и высокое качество окраски», - отметил старший мастер волочильного цеха АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Сергей Мокрушин.
Стоит добавить, что программа «Бережливое производство» успешно реализуется на всех заводах «Холдинга Кабельный Альянс». Ее основная задача - сокращение всех видов потерь – временных, финансовых, технологических и т.д.