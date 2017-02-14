Воркутинские ТЭЦ продолжают наращивать арсенал надежности

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
14 февраля 2017, 14:58
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В рамках программы по ремонту и модернизации оборудования на ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ» введена в эксплуатацию новая аккумуляторная батарея STARK 8OPzS800 LA совместно с зарядно-подзарядным устройством УЗП-200. Ее элементы произведены в Рязани по технологии немецкого концерна «EXIDE Technologies», одного из мировых лидеров на рынке стационарных промышленных аккумуляторов.
Новое оборудование сменило выработавшую свой ресурс батарею ПСК-600, имеет более продолжительный срок службы (20 лет при номинальных условиях эксплуатации) и состоит из 112 рабочих элементов общей емкостью 800 ампер-часов. Батарея выдерживает большие токи нагрузки в аварийном режиме (от 30 минут до нескольких часов) и предназначена для питания системы оперативного постоянного тока ТЭЦ-2, цепей управления и устройств релейной защиты и автоматики, сигнализации, аварийного освещения, аварийных маслонасосов турбин и т.д. Ее ввод в эксплуатацию гарантирует непрерывную работу основного оборудования ТЭЦ, а значит бесперебойное электро- и теплоснабжение подключенных потребителей.
Как и автоматизированные дизельные электростанции, недавно установленные на ТЭЦ-1, новая аккумуляторная батарея позволит значительно повысить надежность оборудования ООО «ВТЭЦ». Очередное мероприятие, направленное на вывод Воркутинского энергоузла из зоны повышенных рисков, реализовано в соответствии с поручением Минэнерго РФ, а также Соглашением о сотрудничестве между Группой «Т Плюс» и Правительством Республики Коми.