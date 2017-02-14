Ярославским УК не понравились "прозрачные" расчеты

Чтобы деньги за поставленные ресурсы не уходили "налево", в регионе началось создание единого областного информационно-расчетного центра, откуда денежные потоки будут направляться непосредственно ресурсоснабжающим организациям, минуя все промежуточные счета. Идея понравилась не всем представителям коммунального бизнеса.



С долгами и без газопроводов



Задуматься о создании единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) заставили колоссальные долги региона перед ресурсниками: только за газ область должна уже 6,7 миллиарда рублей - за 2016 год задолженность выросла сразу на 41 процент. При этом, как показал анализ ситуации, население коммунальные услуги оплачивает достаточно исправно - на уровне 98 процентов. А вот до ресурсников доходит уже почему-то всего 82 процента.



Заместитель председателя областного правительства Виталий Ткаченко, курирующий сферу ЖКХ, эти пропадающие 16 процентов, которые в денежном выражении сегодня составляют 1,7 миллиарда рублей, прямо назвал разворованными:



- Мы сейчас проводим серьезную работу по вскрытию этого нарыва, выясняем, где деньги задержались и почему не дошли до ресурсоснабжающих организаций, но ответ на этот вопрос практически очевиден: деньги, по крайней мере основная их масса, оседают на счетах управляющих компаний, то есть они разворованы.



По мнению руководств области, растущий газовый долг напрямую отражается на уровне газификации населенных пунктов: если три года назад вклад в развитие газовой и социальной инфраструктур области составлял 500 миллионов рублей в год, то в 2016 году газовики инвестировали в регион "смешные" 10 миллионов. Между тем ярославское село газифицировано в среднем всего на 32 процента, а некоторые районы - и вовсе на 13-14.



- Не строятся межпоселковые газопроводы, не реконструируется сеть, и даже те внутрипоселковые газопроводы, которые районные и поселковые администрации построили, сегодня остаются мертвым грузом, лежат, не запитанные газом, - продолжает Ткаченко. - Люди возмущаются. Потратив деньги на проектирование и устройство газовых сетей, они не имеют газа. Вопиющая ситуация.



Каждому - по заслугам



Указ о создании ЕИРЦ был подписан еще 9 ноября прошлого года. Правда, из-за отсутствия бюджетных средств (а на создание центра требовалось 150 миллионов рублей) пришлось обратиться к такой форме решения задачи, как государственно-частное партнерство.



- Блокирующий пакет 25 процентов плюс одна акция уже передан правительству Ярославской области, что позволяет полностью контролировать как текущую работу самого ЕИРЦ, так и осуществлять оперативный контроль за всеми финансовыми средствами, которые будут собираться на спецсчете центра, - объясняет зампредседателя правительства. - Далее с помощью программно-аппаратного комплекса в режиме онлайн будет происходить пропорциональное "расщепление" средств, предназначенных ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.



То есть каждая организация получит именно то, что ей причитается, причем сразу, как только гражданин оплатит "коммуналку". При этом власти гарантируют, что комиссия с населения взиматься не будет, потому что новая структура создается "не для зарабатывания денег, а для наведения порядка в расчетах". Правда, на первом этапе оплатить свои платежки без комиссии люди смогут только в офисах ЕИРЦ, а также через банкоматы одного из банков - не самого популярного. С самым популярным, где услуги ЖКХ оплачивает подавляющее большинство населения, пока идут переговоры.



Ушли в сопротивление



К слову, и офисы ЕИРЦ в январе заработали только в двух городах региона - Тутаеве и Переславле-Залесском. В остальных, в том числе Ярославле, идет непростая подготовительная работа. На перевод к новой системе расчетов всей области отведен год.



- Мы провели очень серьезные переговоры с управляющими компаниями. К сожалению, воз и ныне там, - признался и. о. мэра Ярославля Владимир Слепцов. - УК невыгодно переводить платежи через ЕИРЦ. Поэтому мы сегодня вместе с муниципальной и областной жилищными инспекциями ведем по отношению к ним претензионную работу.



УК, по словам Виталия Ткаченко, оказывают нововведению "жесткое и яростное сопротивление". Часть из них, в основном пока рыбинские и переславские, обратилась с жалобами в прокуратуру, УФАС, еще ряд ведомств, а также к региональному бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову, считая инициативу областного правительства принуждением к заключению договоров с новой частной организацией, а расценки на услуги ЕИРЦ необоснованно завышенными.



- Есть два основных вопроса, связанных с созданием ЕИРЦ, которые мне задают, - рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей. - Во-первых, это процент, который придется платить за услуги ЕИРЦ: 3,9 процента вместо одного, который сейчас платят управляющие компании за услуги местных расчетно-кассовых центров. По итогам года это приведет к серьезному увеличению расходов - это десятки и сотни миллионов рублей. Кроме того, у предпринимателей вызывает сомнение и форма собственности нового центра. Он создан на базе частной организации, существующей менее полугода. И это не может не вызывать беспокойство у участников процесса, поскольку обороты управляющих компаний исчисляются миллиардами рублей. Соответственно, должны быть гарантии, что деньги в один момент не исчезнут со счетов.



Не исчезнут, убеждают власти, напоминая о принадлежащем правительству блокирующем пакете акций предприятия. А расценки за услуги, по расчетам авторов проекта, окажутся, наоборот, выгоднее, чем существовавшие до этого.



- Возьмем конкретную УК из Переславля-Залесского. В ее управлении находится площадь в 167 тысяч квадратных метров, - приводит пример Виталий Ткаченко. - Среднемесячное начисление за содержание и ремонт у них - три миллиона 95 тысяч рублей. Вознаграждение, которое они платят сегодня муниципальному расчетному центру, составляет 7,7 копейки за квадратный метр, то есть 129 тысяч рублей. При переходе в областной ЕИРЦ они будут платить 120 тысяч рублей. Нагрузка, наоборот, снизится. Мы об этом говорим на всех собраниях, во всех городах. Расшифровываем, объясняем, доказываем, показываем на непосредственных примерах, что по всем показателям выгодно работать в этом направлении.



Увы, в этой "войне" УК с областными властями наверняка пострадают и простые жители: будет большой удачей, если получится избежать периода двойных счетов и квитанций. Впрочем, власти обещают жестко вести себя с теми УК, которые сопротивляются нововведениям - вплоть до лишения лицензии. Правоохранительные органы уже начали работу по выявлению "лиц, реализовывавших криминальные схемы по уклонению от оплаты энергетических ресурсов". Почему эта работа не была начата раньше, остается только догадываться.



А как у соседей



В Костромской области единый расчетно-кассовый центр (ЕИРКЦ) появился в 2008 году. Поводом для открытия единой расчетной структуры стала ситуация с собираемостью платежей населения за услуги ЖКХ, в первую очередь - за потребленную электроэнергию. На момент создания ЕИРКЦ уровень оплаты счетов населения составлял не более 70 процентов. Чтобы изменить ситуацию, в Костроме решили собирать деньги с жителей многоквартирных домов напрямую, минуя управляющие компании. Новая схема сбора платежей позволила повысить прозрачность движения денег населения, расчетов с поставщиками, улучшила качество предоставления жилищно-коммунальных услуг и в значительной мере решила проблему с долгами потребителей. К концу 2014 года жители оплачивали уже 99,25 процента выставленных счетов. Во многом этого удалось добиться благодаря созданию специального претензионного подразделения с отдельным штатом сотрудников, которые занимаются досудебным урегулированием ситуаций с просрочкой платежей за услуги ЖКХ. В ряде районов переход на кассовое обслуживание в ЕИРКЦ вызвал недовольство жителей, которые выражали возмущение тем, что при расчетах через управляющие компании обслуживание было бесплатным, а при переводе расчетов в РКЦ пришлось платить посреднику три процента с каждой платежки. Сегодня ЕИРКЦ обслуживает более 300 предприятий ЖКХ, заключены договоры и подключены к единой базе данных большинство ресурсообеспечивающих организаций и управляющих компаний региона. Общее количество лицевых счетов превышает 330 тысяч. На территории Костромской области действует 26 представительств ЕИРКЦ, расположенных в каждом муниципальном образовании. Вслед за Костромой аналогичные центры появились в ряде регионов Центральной России - например в Орле и Воронеже.



Источник: Российская газета

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