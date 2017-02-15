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15 февраля 2017, 16:27
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики». В мероприятии принял участие Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный. С докладами выступили Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, заместитель Генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам АО «Концерн Росэнергоатом» Павел Ипатов, представители Министерства энергетики Российской Федерации.
Ключевой темой заседания стало обсуждение реализации приоритетных проектов и развитие энергетической инфраструктуры «Чукотской опорной зоны», в том числе Чаун-Билибинского энергетического узла. Также обсуждалась необходимость замещения выбывающих генерирующих мощностей и пути решения вопроса сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Кроме этого, речь шла о развитии угольной и нефтегазовой отраслей в регионе.
- Будущее России связано, в том числе, с развитием арктической зоны нашей страны. В частности, ряд больших проектов мы реализуем в Чукотском регионе, богатом полезными ископаемыми. Эта территория требует развития энергетической инфраструктуры, предстоит решить вопрос дальнейшего надежного обеспечения потребителей электроэнергией и теплом. Задача становится особенно актуальной с учетом планов по выведению из эксплуатации в 2019 году Билибинской АЭС, - сказал Александр Новак.
Также в ходе заседания секретарь рабочей группы «Развитие энергетики» - Директор департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин и руководители профильных подгрупп доложили о ходе исполнения протокольных решений Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Следующее заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» состоится во II квартале 2017 года.