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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел заседание рабочей группы "Развитие энергетики" Государственной комиссии по вопросам развития Арктики"

Александр Новак провел заседание рабочей группы Развитие энергетики Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

15 февраля 2017, 16:27
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики». В мероприятии принял участие Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный. С докладами выступили Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, заместитель Генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам АО «Концерн Росэнергоатом» Павел Ипатов, представители Министерства энергетики Российской Федерации.

Ключевой темой заседания стало обсуждение реализации приоритетных проектов и развитие энергетической инфраструктуры «Чукотской опорной зоны», в том числе Чаун-Билибинского энергетического узла. Также обсуждалась необходимость замещения выбывающих генерирующих мощностей и пути решения вопроса сдерживания роста тарифов на электроэнергию. Кроме этого, речь шла о развитии угольной и нефтегазовой отраслей в регионе.

- Будущее России связано, в том числе, с развитием арктической зоны нашей страны. В частности, ряд больших проектов мы реализуем в Чукотском регионе, богатом полезными ископаемыми. Эта территория требует развития энергетической инфраструктуры, предстоит решить вопрос дальнейшего надежного обеспечения потребителей электроэнергией и теплом. Задача становится особенно актуальной с учетом планов по выведению из эксплуатации в 2019 году Билибинской АЭС, - сказал Александр Новак.

Также в ходе заседания секретарь рабочей группы «Развитие энергетики» - Директор департамента государственной энергетической политики Алексей Кулапин и руководители профильных подгрупп доложили о ходе исполнения протокольных решений Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Следующее заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» состоится во II квартале 2017 года.

Компания: Министерство энергетики РФ

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