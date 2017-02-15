Бизнес в поисках недорогого тепла

В этом отопительном сезоне часть предпринимателей, занимающих нежилые помещения многоквартирных домов, столкнулась с существенным ростом платежей за тепло — от двух до 11 раз. Об этом в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву пишет "Опора России". Повышение платы связано с тем, что теперь предприниматели, как и собственники квартир, должны платить за отопление общедомовых помещений. Другие причины — повышенные тарифы и обязанность платить за тепло даже в неотапливаемых помещениях.



Бизнес-объединение "Опора России" обратилось к премьеру с письмом (есть у "Ъ"), в котором просит правительство принять меры в связи с существенным ростом платежей за тепло для предпринимателей, эксплуатирующих нежилые помещения в многоквартирных домах (МКД). Свое обращение "Опора" объясняет вступлением в силу в июне 2016 год изменений, предусматривающих обязанность не только платить за отопление по показателям индивидуальных приборов учета (как это было ранее), но и вносить коммунальные платежи за общедомовые помещения пропорционально занимаемой площади.



Рост платежей за тепло бизнес-объединение также связывает с введением повышающего коэффициента при расчете платы за коммунальные услуги (когда МКД не оборудован общедомовым прибором учета). По данным "Опоры России", в некоторых регионах, например в Челябинской области, доля домов, оборудованных такими приборами, не превышает 25%. В связи с этим "Опора России" просит правительство возложить обязанности по установке общедомовых приборов учета тепла на ресурсоснабжающие организации.



Кроме того, бизнес жалуется на то, что в регионах тариф на тепловую энергию различается для населения и для прочих потребителей (к ним и относятся предприниматели) — последние оплачивают ее по более высокому тарифу. Другая проблема заключается в том, что, по мнению "Опоры", "несправедливо уравнены" тарифы на тепло для отапливаемого жилья и для подвальных помещений. Хоть они и не отапливаются, начисление платы производится по нормативу или по общедомовому прибору учета исходя из площади. "Опора России" предлагает установить оплату всеми собственниками помещений за общедомовые помещения по единым тарифам для населения, а также установить понижающий коэффициент (0,2) для неотапливаемых подвалов.



"Сравнительный анализ выставленных счетов за текущий отопительный сезон и аналогичный период предыдущего года показал рост платежа в 2-11 раз",— говорится в письме. Подобная ситуация, к примеру, сложилась у собственников нежилых помещений в домах в Челябинской области и Забайкальском крае. "Резкий рост платежей за тепловую энергию может привести к сворачиванию бизнеса предпринимателями, эксплуатирующими нежилые помещения в МКД",— предупреждают в "Опоре России".



В конце января бизнес-объединение проводило по этому поводу встречу с замглавы Минстроя Андреем Чибисом. Как пояснил "Ъ" господин Чибис, рост платы произошел из-за того, что ранее владельцы коммерческих помещений в МКД платили лишь за индивидуальное тепло по счетчику, а плата за тепло, которое использовалось для отопления лестниц и прочего общедомового имущества, была возложена только на собственников квартир. "Сегодня же предприниматели платят наравне с другими собственниками — и это справедливо",— говорит замминистра. При этом в Минстрое готовы проработать часть жалоб бизнеса; в частности, сообщил Андрей Чибис, сейчас идет анализ тарифов за тепло, а также обсуждается возможность учета при расчете только отапливаемых помещений.



Источник: Коммерсант.

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