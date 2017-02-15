Египет планирует стать основным энергохабом в регионе

CABEX
15 февраля 2017, 14:00
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Египет рассчитывает стать главным центром по торговле энергоресурсами в регионе, об этом во вторник заявил премьер-министр АРЕ Шериф Исмаил.
Глава правительства отметил, что становлению регионального энергохаба будут "способствовать новые месторождения, увеличившие запасы природного газа". По мнению Исмаила, "Египет вновь выйдет на уровень газовой самодостаточности, причем этот процесс, по его мнению, может занять менее двух лет", передает РИА Новости.
"Государство поставило национальную задачу по превращению Египта в основной центр торговли энергоресурсами и энергохаб. Этому будет содействовать и стратегическое положение Египта и Суэцкий канал, который недавно был расширен", — сказал премьер-министр на открытии Нефтяной выставки EGYPS2017 в Каире.
В конце августа 2015 года Eni обнаружило самое крупное газовое месторождение в Средиземном море. Согласно заявлению компании, находка является "супергигантским открытием" в сфере природного газа. Месторождение было обнаружено в море близ побережья Египта. Потенциал нового месторождения Zohr площадью около 100 квадратных километров может составить до 850 миллиардов кубометров газа.
В конце ноября 2016 года Eni договорилась о продаже 10% в концессии BP за 375 миллионов долларов. Соглашение также включало в себя опцион на покупку еще 5% на тех же условиях до конца 2017 года. В декабре в проект вошла российская "Роснефть". Компания согласилась приобрести у Eni 30% в договоре концессии и 15% в операторе проекта за 2,8 миллиарда долларов. Сделка подлежит одобрению со стороны правительства Египта.