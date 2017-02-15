Энергетики МРСК Центра зафиксировали уникальное природное явление в Тверской области

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15 февраля 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТВЕРЬЭНЕРГО
Электросетевой комплекс МРСК Центра в Тверской области продолжает испытывать большие нагрузки, связанные с зимними природными аномалиями. В минувшие выходные в регионе зафиксирован уникальный случай образования инея на проводах. Диаметр намерзшей уплотненной снежной массы вокруг провода составляет порядка 40 см.
Аномальное явление было обнаружено в лесополосе Удомельского района на просеке линии ВЛ 35кВ Удомля-Копачево тверского филиала МРСК Центра. «Характер этого природного феномена можно объяснить особенностями местности. Дело в том, что болота даже в самые сильные морозы не промерзают и парят. При минусовых температурах пар кристаллизуется в иней, который скапливается на проводах линий электропередачи, — пояснил Александр Пилюгин, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» — Под действием тяжести снежной массы, провода растягиваются и провисают, что угрожает обрывами и технологическими сбоями в работе электросетевого комплекса».
Энергетики Тверьэнерго впервые столкнувшись с таким явлением, приступили к выполнению профилактических работ. Произведен полный осмотр линии, произведено ее отключение, иней путем был сброшен путем постукивания оперативными изолированными штангами. Так как под давлением снега провода были деформированы, на некоторых участках воздушной линии выполнена перетяжка.
В настоящее время техническим блоком тверского филиала МРСК Центра увеличено количество обходов линий электропередачи, проходящих по болотистой местности, чтобы исключить вероятность выхода энергооборудования из строя.