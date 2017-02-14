Энергетики приступили к строительству ЛЭП 35 кВ для ТОСЭР "Михайловская"

CABEX
15 февраля 2017, 14:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, ЛЭП
Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрически сети» перешел к активной фазе строительства электросетевых объектов для ТОСЭР «Михайловский». В Михайловском районе энергетики приступили к монтажу фундаментов опор для линии 35 кВ «Агрокомплекс–Дубки-Ленинское». Длина строящейся линии составит 25 км, это самая протяженная из всех будущих ЛЭП.
Завершены подготовительные мероприятия для строительства энергообъектов ТОР «Михайловская» - проведены конкурсные процедуры, выполнены проектные работы, заключены договоры с поставщиками оборудования и подрядчиками. Всё оборудование, которое будет монтироваться на энергообъектах ТОСЭР «Михайловская» российского производства. Первая партия оборудования уже поступила на склад приморского филиала ДРСК. Это силовые трансформаторы для подстанции 110 кВ «Агрокомплекс». В последней декаде февраля строительно-монтажные работы начнутся на площадке подстанций «Агрокомплекс» и «Ключи» в Михайловском и Спасском районах.
В январе энергетики провели рабочую встречу с руководителями подрядных организаций, задействованных на стройплощадках энергообъектов ТОСЭР «Михайловская». Особое внимание было уделено вопросам соблюдения сроков строительства. Со своей стороны сетевая компания будет осуществлять жесткий контроль выполнения работ, и в тоже время оказывать строителям необходимую помощь.
Всего для обеспечения электроэнергией ТОСЭР «Михайловская» приморским филиалом ДРСК будет построено четыре подстанции: 110/35 кВ - «Агрокомплекс» и «Ключи», две подстанции 35 кВ: «Дубки», «Ленинское», а также около 111 км линии электропередачи 10-110 кВ. Суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 56,65 МВт. Строительные площадки будут развернуты в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском, Черниговском. Затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение несет АО «Корпорация развития Дальнего Востока».