"Ленэнерго" провело масштабные учения в Ленобласти

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В среду, 15 февраля 2017 года, ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») провело в Кингисеппе масштабные учения по ликвидации технологических нарушений в неблагоприятных погодных условиях. Штаб учений возглавил заместитель главы администрации Кингисеппского района Евгений Смирнов.
В тренировке, прошедшей на базе филиала «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», приняли участие представители комитета по ТЭК Ленинградской области, администрации Кингисеппского муниципального района, Штаба по обеспечению безопасности энергоснабжения района, территориальных органов МЧС России, АО «ЛОЭСК», органов ЖКХ, подрядных организаций.
По легенде учений, в ночь с 14 на 15 февраля 2017 года произошло повышение температуры воздуха и усиление ветра. На 06:00 15 февраля температура воздуха составляет -1...-30С, ветер 17-20 м/с, сильный снегопад. Происходят незначительные отключения электроснабжения в сети 0,4 кВ. Аварийно-восстановительные работы ведутся силами филиала. Позже из-за неблагоприятных погодных явлений и нарушений электроснабжения в сети 35-110 кВ отключения потребителей ПАО «Ленэнерго» и АО «ЛОЭСК», а также социально значимых объектов приобретают массовый характер.
В 09:50 происходит задымление в здании диспетчерского пункта (ДП) филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети». Вызвана пожарная охрана, оповещены органы МЧС, ГИБДД, скорая помощь. Пострадавших нет, но функционирование ДП в условиях большого задымления невозможно.
Руководителями «КнЭС» и филиала АО «ЛОЭСК» «Западные электрические сети» принимается решение временно перевести рабочее место диспетчера АО «ЛОЭСК» в ДП Центра управления сетями филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети». Пожар в здании диспетчерского пункта «Западных ЭС» оперативно потушен. Организована эвакуация пациентов из Кингисеппской районной больницы на время ликвидации технологических нарушений. От дизель-генераторных установок запитаны социально значимые объекты. Организованы аварийно-восстановительные работы, в результате которых массовые технологические нарушения ликвидированы.
Противоаварийные учения – традиционное для «Ленэнерго» мероприятие. Всего в 2015-2016 гг. электросетевая компания организовала 12 совместных с органами власти и смежными организациями учений в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Учения – один из важнейших элементов подготовки к осенне-зимнему, пожароопасному либо паводковому периоду. Они позволяют значительно сократить время ликвидации технологических нарушений и выработать эффективные принципы взаимодействия между ресурсоснабжающими организациями.