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Отраслевые новости: В мире

Мексика инвестирует в "чистую энергетику" $6,6 млрд

Мексика инвестирует в чистую энергетику $6,6 млрд

15 февраля 2017, 17:19
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Сразу 34 компании инвестируют в развитие "чистой энергетики" Мексики 6,6 миллиарда долларов до 2019 года, сообщил во вторник министр энергетики  Педро Хоакин Колдуэлл.

"Эти деньги пойдут на строительство 52 новых станций для производства "зеленой" (нетрадиционной) энергии", — заявил Колдуэлл в рамках церемонии вручения контрактов победителям второго раунда аукционов в электроэнергетике, передает РИА Новости.

По словам министра, за последние 18 лет производство ветряной и солнечной энергии в Мексике увеличилось на 170%, а в ближайшее время на рынок будут выведены дополнительные 5 тысяч мегаватт энергии, получаемой за счет "чистых" источников.

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