Мировой рекорд в высоковольтных линиях передачи постоянного тока

Компания АВВ является технологическим лидером в производстве оборудования для высоковольтных линий передачи постоянного тока (HVDC) и не имеет себе равных, когда речь идет о разработках для самых высоких напряжений и токов. В 2012 году для проекта на 1100 кВ (12 ГВт) компания АВВ разработала и успешно провела типовые испытания первых прототипов трансформаторных и линейных вводов.



В связи с возросшими требованиями потребовалось дополнительно разработать два типа вводов, успешно примененных на первой в мире линии HVDC на 1100 кВ для проекта Государственной Сетевой Корпорации Китая. Кроме того, были разработаны новые трансформаторные и линейные вводы для высоких токов для связи трех инновационных высоковольтных линий передачи постоянного тока на 800 кВ (10 ГВт).



Вместе эти несколько проектов являются крупнейшими в мире проектами по передаче электрической энергии с общей пропускной способностью 42 ГВт. Ввод в эксплуатацию планируется в 2017-2018 гг.



Новейшие разработки в области высоких напряжений до 1100 кВ уникальны в своем роде. Они не стали бы реальностью без доступа к новейшим расчетным инструментам в сочетании с разработками HVDC от компании АВВ, включающие в себя сложные физические явления, такие как миграцию ионов, нелинейные явления и зависимость распределения заряда от времени и температуры.



При освоении новых территорий неизбежно возникают новые задачи. Они могут быть связаны с ограничениями по доступности испытательного оборудования, с нестандартными габаритами самого оборудования, для которого, например, требуется соответствие стандартам по сейсмостойкости. Еще одним ограничительным фактором являются производственные возможности. Это касается как собственного производства, так и производственных возможностей поставщиков. И все должно быть выполнено в чрезвычайно сжатые сроки.



Специалисты компании АВВ обладают высокотехнологичным и инженерным опытом реализации масштабных проектов, благодаря которому и был реализован этот проект, ставший настоящей командной работой АВВ и Государственной Сетевой Корпорации Китая.