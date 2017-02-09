Новые участники выставки "Электро-2017"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 15:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017
За последние несколько дней к выставке «Электро-2017» присоединились новые экспоненты из самых разных регионов России:
Компания Picco основана в 2012 году и на сегодняшний день является активно развивающимся производителем продукции для электрощитового производства. С момента основания предприятие постоянно развивает производственные мощности, расширяя ассортимент продукции.
Группа компаний ENTEL – инжиниринговая компания с собственным производством, занимающаяся разработкой и поставками электрощитового оборудования, систем гарантированного, бесперебойного электроснабжения.
Группа компаний «Сфера» – это союз машиностроительных компаний из г. Челябинска с опытом работы более 12 лет. «Сфера» выпускает элементы оснащения и запчасти к промышленному оборудованию, фасадные конструкции и сенсорное оборудование, занимается производством шкафов и корпусов для оборудования и приборов.
Компания ООО «РОТОРИКА» ведет свою историю с 2001 года, и по сей день является одним из ведущих российских поставщиков лучших мировых производителей профессионального коммерческого инструмента и оборудования для монтажа и обслуживания инженерных систем и коммуникаций.
НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» является разработчиком и производителем электротехнического оборудования. С момента основания в 1993 году компания разработала и запустила в серийное производство более шестидесяти видов продукции под торговой маркой «Полигон™».
ООО «СПб УПП-5» выпускает комплектующие для электротехнического низковольтного оборудования. Сфера применения – любое электросиловое энергетическое оборудование, лифтостроение, щиты управления оборудованием, распределительные щиты, охранно-пожарные системы и др.
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