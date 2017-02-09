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Новые участники выставки "Электро-2017"

Новые участники выставки Электро-2017

15 февраля 2017, 15:03
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

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За последние несколько дней к выставке «Электро-2017» при­со­еди­ни­лись новые экспоненты из самых разных регионов России:
 
Компания Picco основана в 2012 году и на сего­дняш­ний день является активно раз­ви­ва­ю­щимся про­из­во­ди­те­лем про­дук­ции для элек­тро­щи­то­вого про­из­вод­ства. С момента осно­ва­ния пред­при­я­тие посто­янно раз­ви­вает про­из­вод­ствен­ные мощности, расширяя ассор­ти­мент продукции.
 
Группа компаний ENTEL – инжи­ни­рин­го­вая компания с соб­ствен­ным про­из­вод­ством, зани­ма­ю­ща­яся раз­ра­бот­кой и постав­ками элек­тро­щи­то­вого обо­ру­до­ва­ния, систем гаран­ти­ро­ван­ного, бес­пе­ре­бой­ного электроснабжения.
 
Группа компаний «Сфера» – это союз маши­но­стро­и­тель­ных компаний из г. Челя­бин­ска с опытом работы более 12 лет. «Сфера» выпус­кает элементы осна­ще­ния и запчасти к про­мыш­лен­ному обо­ру­до­ва­нию, фасадные кон­струк­ции и сен­сор­ное обо­ру­до­ва­ние, зани­ма­ется про­из­вод­ством шкафов и корпусов для обо­ру­до­ва­ния и приборов.
 
Компания ООО «РОТОРИКА» ведет свою историю с 2001 года, и по сей день является одним из ведущих рос­сий­ских постав­щи­ков лучших мировых про­из­во­ди­те­лей про­фес­сио­наль­ного ком­мер­че­ского инстру­мента и обо­ру­до­ва­ния для монтажа и обслу­жи­ва­ния инже­нер­ных систем и коммуникаций.
 
НПАО «ПФ «СОЗВЕЗДИЕ» является раз­ра­бот­чи­ком и про­из­во­ди­те­лем элек­тро­тех­ни­че­ского обо­ру­до­ва­ния. С момента осно­ва­ния в 1993 году компания раз­ра­бо­тала и запу­стила в серийное про­из­вод­ство более шести­де­сяти видов про­дук­ции под торговой маркой «Полигон™».
 
ООО «СПб УПП-5» выпус­кает ком­плек­ту­ю­щие для элек­тро­тех­ни­че­ского низ­ко­вольт­ного обо­ру­до­ва­ния. Сфера при­ме­не­ния – любое элек­тро­си­ло­вое энер­ге­ти­че­ское обо­ру­до­ва­ние, лиф­то­стро­е­ние, щиты управ­ле­ния обо­ру­до­ва­нием, рас­пре­де­ли­тель­ные щиты, охранно-пожарные системы и др.
 
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Компания: ЦВК "Экспоцентр"

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