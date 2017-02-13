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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Оренбургское производственное отделение филиала "Оренбургэнерго" к выполнению ремонтной программы готово

Оренбургское производственное отделение филиала Оренбургэнерго к выполнению ремонтной программы готово

15 февраля 2017, 13:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» направит более 45 миллионов рублей на ремонты электрических сетей Оренбурга и окрестных поселков. Массовые ремонтные работы начнутся в мае.

В Оренбурге ремонты пройдут по улицам Илекской, 10 квартал, Деповской, Металлистов, Сахалинской, Чебеньковской, переулкам Буранному, Хлебному, Соляному, Дмитриевскому. В Оренбургском районе приведут в порядок электрические сети в поселках Нежинка, Чебеньки, Пригородный, Боевой, Бородецкий, Чкаловский, селах Бакалка и Николка.

Ремонтная программа проводится для поддержания надежности и качества электроснабжения. Графиком 2017 года предусмотрены работы на 183 трансформаторных подстанциях. На капитальный ремонт в стационарный цех будет отправлено 60 трансформаторов. Сотрудники «Оренбургэнерго» планируют обновить более 29 километров линий электропередачи.

Энергетики предупреждают, во время проведения ремонтов электроэнергия в домах будет отключена. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях работают люди, для их безопасности объекты обесточиваются.

Информацию о плановых отключениях можно найти: - www.orenday.ru - на сайте администрации города Оренбурга www.orenburg.ru - в эфире телеканала «Регион»: программа «Наше время» в 20.00 и 23.00 часов. - в диспетчерской службе Оренбургского городского производственного отделения по телефону 56-83-38.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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