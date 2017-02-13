Оренбургское производственное отделение филиала "Оренбургэнерго" к выполнению ремонтной программы готово

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 13:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» направит более 45 миллионов рублей на ремонты электрических сетей Оренбурга и окрестных поселков. Массовые ремонтные работы начнутся в мае.
В Оренбурге ремонты пройдут по улицам Илекской, 10 квартал, Деповской, Металлистов, Сахалинской, Чебеньковской, переулкам Буранному, Хлебному, Соляному, Дмитриевскому. В Оренбургском районе приведут в порядок электрические сети в поселках Нежинка, Чебеньки, Пригородный, Боевой, Бородецкий, Чкаловский, селах Бакалка и Николка.
Ремонтная программа проводится для поддержания надежности и качества электроснабжения. Графиком 2017 года предусмотрены работы на 183 трансформаторных подстанциях. На капитальный ремонт в стационарный цех будет отправлено 60 трансформаторов. Сотрудники «Оренбургэнерго» планируют обновить более 29 километров линий электропередачи.
Энергетики предупреждают, во время проведения ремонтов электроэнергия в домах будет отключена. Это вынужденная мера: на линиях электропередачи и в трансформаторных подстанциях работают люди, для их безопасности объекты обесточиваются.
Информацию о плановых отключениях можно найти: - www.orenday.ru - на сайте администрации города Оренбурга www.orenburg.ru - в эфире телеканала «Регион»: программа «Наше время» в 20.00 и 23.00 часов. - в диспетчерской службе Оренбургского городского производственного отделения по телефону 56-83-38.